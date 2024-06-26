Tanık, kan donduran cinayeti anlattı: 'Rüstem 'Yapma' diyordu'

Kocaeli’nin Derince ilçesinde berber Rüstem Duman’ın tabanca ile ateş edilerek öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında dinlenen tanık, olay gününü anlatarak, "Rüstem ’Yapma’ diyordu. Hatta silahı kapmak için birkaç sefer hamle yaptı ancak alamadı. Devamında Levent’in, Rüstem’in kasıklarına doğru 1-2 metre mesafeden 2 el ateş ettiğini gördüm. Rüstem yere düştü, sanık Levent sağ sola boş boş bakıyordu" dedi.

Sırrıpaşa Mahallesi’nde 5 Nisan 2023’te meydana gelen olayda berber Rüstem Duman (45), aralarında tartışma çıkan Levent Ç. tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş, cinayetin ardından Levent Ç. ile olaya karıştığı iddia edilen Fatih G. gözaltına alınmıştı. Levent Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Fatih G. ise serbest bırakılmıştı.

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması dün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Levent Ç., tutuksuz sanık Fatih G., taraf avukatları ve Rüstem Duman’ın yakınları katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen Levent Ç., Rüstem Duman’ı daha önceden tanımadığını söyleyerek, sadece olaydan 5 gün önce evinin önünde "Yan baktın" meselesi sebebiyle tartıştıklarını ifade etti. Levent Ç., "Olay tarihinde yeğenim Y.A. ile pide ve tatlı almaya gitmiştik. Dönüşte Rüstem Duman beni gördü ve yanına çağırdı. Bunun üzerine yeğenim ile yanına giderek selam verdim. Rüstem Duman selamımı almadı, telefonla konuşuyordu. Rüstem yeğenime; ’Sen bekleme o gelmeyecek’ dedi. Ben de ’Sen hayırdır niye çocuğa öyle şeyler söylüyorsun?’ dedim. Yeğenime tekrar aynı şeyi söyleyince Y.A’ya beni köşede beklemesini söyledim. Sonra maktul bana, ’Geç ulan dükkana’ dedi. Bende berber dükkanına girdim. Rüstem kapıyı kilitledi. Rüstem’e, ’Neden böyle davranıyorsun, beni tanımazsın?’ dedim. Aramızda tartışma çıktı, dolaplara saldırıyordu. Çekmecelerde bir şey arıyordu, aradığı şeyi bulamadı. Kapının kilidini açarak dışarı çıktım. Arkamdan küfürler etti, ben ise yeğenimi alarak eve gittim" dedi.

"Korkması için havaya bir el ateş ettim"

Yaşanan olaydan sonra evden tabanca alıp Rüstem Duman’ın yanına gittiğini söyleyen sanık Levent Ç., "Aramızdaki 70-80 metre mesafeden korkması için havaya bir el ateş ettim. Yeğenim de arkamdan geliyordu. Maktul uzaklaşmayınca yanına gittim ve ’Az önce küfür ediyordun, aynı küfürleri etsene’ dedim. Rüstem Duman, ’Silahı çeken sıkmasını bilir’ şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine ayağının yanına yere doğru ateş ettim. Aramızda arbede yaşandı, elindeki zincirle bana vurunca silahı bir el daha ateş ettim. O da ben de canımızın derdine düştük. Elimi tutuyor, bırakmıyordu. Maktul yere düşünce bende hemen uzaklaşarak eve gittim. Olaylar bu şekilde gerçekleşti. Silahı komşum Fatih G’nin evinde sakladım. Fatih’in silahı evinde sakladığımdan haberi yoktu" diye konuştu.

"Rüstem ’Yapma’ diyordu"

Duruşmada dinlenen tanık B.B. ise olay günü iftara 25 dakika kaldığını, kendisinin de dükkanının önünde beklediğini belirterek, "Ben bahse konu muhitte 25 yıldır esnafım. Rüstem Duman bulunduğunuz muhite geleli 6 ay olmuştu. Rüstem’i daha önceden tanımam, sadece esnaf olmamızdan kaynaklı merhabalaşmalarımız vardır. Ben huzurdaki sanıkları tanırım. Mahallemizde oturan şahıslardır. Rüstem’de kendi iş yerinin önünde dikiliyordu. Hararetli bir konuşma duydum. Yukarıdan aşağı doğru 2 kişinin geldiğini gördüm. Birisinin Levent olduğunu sonradan öğrendim. Zaten Rüstem’in dükkana yaklaşmadan 1 el silah sesi duydum. Ben mantar tabancası olduğunu sandım, şakalaştıklarını düşündüm. Levent Rüstem’in iş yerine doğru geldi. Rüstem’in elinde su borusu gibi bir şey vardı. Birbirlerinin etrafında dolaşmaya başladılar. Rüstem ’Yapma’ diyordu. Hatta silahı kapmak için birkaç sefer hamle yaptı ancak alamadı. Devamında Levent’in, Rüstem’in kasıklarına doğru 1-2 metre mesafeden 2 el ateş ettiğini gördüm. Rüstem yere düştü, sanık Levent sağ sola boş boş bakıyordu. Bende yardım etme düşüncesiyle yaklaştım. Bu esnada eşim, ’Ne yapıyorsun? Patır patır ateş ediyorlar’ dedi. Eşime döndüm ve bu esnada 1-2 el daha silah sesi duydum. Arkamı döndüğümde Levent ve yanındaki bayır yukarıya koşuyorlardı. Adını sonradan öğrendiğim Y., olaydan sonra askerden izne geldiğinde yanıma uğradı, ’Levent’in yanındaki bendim abi’ dedi. Zaten bu şahsın herhangi bir eylemi olmamıştı" ifadelerini kullandı.

"Ben Rüstem’in elinde zincir görmedim"

Sanığın savunmasında geçen zincir iddiasına ilişkin de gördüklerini anlatan B.B., "Ben Rüstem’in elinde zincir görmedim, tesisat borusu vardı. Rüstem’in elindeki boruyu da Levent’in gelirken yaptığı ilk atıştan sonra gördüm. Eline aldığı anı görmedim. Levent, Rüstem’in kasıklarına doğru ateş etmeden önce onun elindeki boruyu, Rüstem’de Levent’in elindeki silahı tutmaya çalışıyordu. Bu esnada Levent elini kurtarıp, Rüstem’in kasık bölgesine 2 el ateş etti. Bu olaylar olurken Y. isimli şahıs sözlü ya da fiziksel olarak olaya karışmadı, sadece bekliyordu" şeklinde konuştu.

"Sanık neredeyse maktulün kendi kendine öldürdüğünü iddia edecektir"

Duman ailesinin avukatı Nagehan Nazlı ise sanığın beyanlarına karşı yaptığı savunmada, "Uydurulmuş bir senaryo ile karşı karşıyayız. Allah’tan kamera kayıtlarında maktulün nasıl canice öldürüldüğü açıkça görülmektedir yoksa sanık neredeyse maktulün kendi kendine öldürdüğünü iddia edecektir. Sanıklar olayı tasarlayarak ve canavarca hisle gerçekleştirmiştir. Maktul Rüstem Duman iyi bir aile babasıdır, hayatı boyunca hiçbir adli vakaya karışmamış sade bir vatandaştır. Sanık Levent’in ise 17 suç kaydı bulunmaktadır. 17 suç kaydı olan bu insanı adalet toplum içerisinde çıkardığı için bu canice olay gerçekleşmiştir. Sanık bir daha toplum içinde yer almamalıdır ki, yine sebepsiz yere birilerinin ocağını yakmasın. Bu nedenle sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması gerekir. Masum bir insan hayatı hiçbir sebep yokken 14 saniye içerisinde canice sonlandırılmıştır" dedi.