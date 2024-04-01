Sigarayı bırakmak kanserle mücadelede önemli bir adımdır

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, kanserle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak ve toplumun bilinç düzeyi arttırmak amacıyla kabul edilen 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası sebebiyle önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Aydın, sigarayı bırakmanın kanserle mücadelede önemli adım olduğuna değindi.

Kanserle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. TSSD Genel Bşk. Doç. Dr. Mustafa Aydın; haftanın önemine dair, sigara ile kanser arasındaki ilişkiye de dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Sigaranın tüm dünyada kanserin en önemli önlenebilir nedeni olduğun söyleyen Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Kanser, kişileri fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden derinden etkiler. Türkiye’deki kanser kaynaklı ölümlerin 4’ünden biri sigara kaynaklıdır. Bu sebeple sigarayı bırakmak bile başlı başına kanserden korunma yöntemidir denilebilir” ifadelerini kullandı.

“Sigaranın zamanında bırakılmasıyla kanser önlenebilir”

Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “Türkiye’ye baktığımızda ise her yıl 100 bin kişi tütün kullanımından kaynaklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir. Görüldüğü gibi sigara ve tütün mamullerine bağlı ölümler, dünya genelinde çok üst seviyelerdedir” dedi. Ülkemizdeki kanser oranlarına da değinen Doç. Dr. Aydın, ülkemizde en fazla görülen kanser türünün akciğer kanseri olduğunu belirterek “Akciğer kanseri, kanser ölümleri içinde en yaygın olanıdır. Akciğer kanserinin yüzde 80-90’nından sigara sorumludur. İyi olan şudur ki bu ölümlerin çoğu sigaranın zamanında bırakılması ile yüksek oranda önlenebilir. Kısaca toplumlar, sigaradan ve tütün ürünlerinden kurtulursa kanser vakalarının yüzde 90’ı önlenmiş olur” diyerek, sigarayı bırakmanın önemini vurguladı.

Doç. Dr. Aydın, “Uzmanlar, kanser vakalarının yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak geliştiğini söylüyor. Kanserlere neden olan çevresel faktörler arasında yer alan; sigara kullanımı, alkol tüketimi gibi durumların düzeltilmesi veya engellenmesiyle kanserlerin yüzde 30-50 oranında önlenebileceği kanıtlanmıştır” dedi.

“Sigara kullanıcılarının dörtte biri erken yaşta hayatını kaybetmektedir”

Yıllar süren araştırmalar sigaranın birçok kanser türünü tetiklediğini ve sigara kullananların kansere yakalanmasının, sigara kullanmayan kişilere kıyasla çok daha muhtemel olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Şunu açık şekilde belirtmeliyim ki sigara kullananların yarısı eninde sonunda kanserden veya sigara kaynaklı diğer hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Ayrıca sigara kullanıcılarının dörtte biri orta 35-69 yaşları arasında hayatını kaybetmektedir” şeklinde konuştu.

Sigara dumanının içerdiği 70’den daha fazla kimyasal maddenin kanserojen içerdiğini söyleyen Doç. Mustafa Dr. Aydın, sigara dumanının solunmasıyla bu zararlı kimyasalların akciğerlerimize girerek vücudumuza yayıldığını belirtti. Doç. Dr. Aydın sözlerine şöyle devam etti:

“Bilim insanları, sigarada bulunan çeşitli kimyasalların DNA’ya zarar verdiğini, önemli genlerde değişikliğe neden olduğunu ve bunun sonucunda hücrelerin gelişmesi ve kontrol dışı çoğalmasıyla kanserlerin ortaya çıktığı vurgulamaktadır.”

Doç. Dr. Mustafa Aydın son olarak “Eğer sigara içiyorsanız sigarayı bırakarak kendinize verebileceğiniz en iyi hediyeyi vermiş olursunuz. Biz Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak yıllardır sigaraya karşı verdiğimiz etkin mücadele ile hem toplumu hem de bireyleri bilinçlendirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bir kez daha vurguluyorum, sigaranın son molekülü yok olana dek mücadeleye devam” diyerek sözlerini noktaladı.