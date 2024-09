Silahlı saldırıda ölen belediye meclis üyesinin fotoğrafı mecliste oturduğu sıraya konuldu

TAKİP ET

Süleymanpaşa Belediye Meclisi Eylül ayı Olağan Toplantısında Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Biz Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri olarak bu olayın takipçisi olacağız. Genç birini hayattan kopardılar. Bu kadar ucuz olmamalı hayat. Biz de gece 2.00’de bazen benzinliklere gidiyoruz. Bize de her an her şey olabilir” dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında toplanan Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Süleymanpaşa Belediye Meclis Toplantısı’nda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’ın, geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler ile ilgili konuşması toplantıya damgasını vurdu. Toplantıda hayatını kaybeden Ekiciler’in fotoğrafı mecliste oturduğu sıraya konuldu.

Mustafa Can Ekiciler unutulmadı

Geçtiğimiz meclis toplantısında Mustafa Can Ekiciler’in oturduğu yer Ekiciler’in fotoğrafı ve karanfiller ile donatılırken yaşanan menfur saldırı sonrası olayın üzüntüsünü hala yaşadığını belirten Başkan Volkan Nallar, “Mustafa benim hem kuzenim, hem kardeşim, hem il başkan yardımcım, hem belediye meclis üyemdi. Tabiri caizse elimde büyüdü diyebilirim. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Özellikle beni her çıktığım yolda; Tekirdağspor’da olsun il başkanlığımda, belediye başkan adaylığımda, ‘Abi sonuna kadar yanındayım’ dedi ve memleket için çok hayırlı birisiydi. Hatta yakın zamanda 2 bin 500 dönüm olan tarım arazilerimizi 2 tane eski traktörle biçemeyeceğimiz için hiç söylemeden Serkan Eriş ile Tarım Komisyonu’nda olan arkadaşlarımızdan özellikle rahmetli Mustafa kardeşim kendi iş makinelerini belediyeye ait arazilere sürerek 2500 dönüm alanda ürünü elde etti ve ofise teslim etti. Sera ile alakalı da çok güzel projeleri vardı. ‘Abi seni rahatlatacağım, belediyeye para kazandıracağız, merak etme. Her şey çok güzel olacak.’ diye söyleyip duruyordu” ifadelerini kullandı.

“Ocağımıza ateş düşmüşken belinde tabanca taşıyan arkadaşıyla birlikte taksi şoförü de serbest bırakıldı”

Başkan Nallar, "Ben buradan da seslenmek istiyorum. Kamuoyu da duysun. 15 yaşında bir çocuk tarafından, belinde tabancası olan insanlar tarafından, durup dururken hiçbir şey yokken öldürüldü. Tek suçu gece saat 02.00’de köyünün benzinliğine gidip ihtiyaç molası vermesiydi benim kuzenimin. 15 yaşında bir serseri, bir psikopat tarafından hiçbir tartışma hiçbir şey yokken gözünden vurularak hayatını kaybetti. Memlekete de hayırlı birisiydi. Üreten biriydi. Olay anında orada bir ticari taksi var. Yanlarında bir arkadaşları var ve 3 kişiler. Yanındaki arkadaşının belinden tabancayı alarak, hiç ağzına mermi sürmeden gözünden vurup öldürüyor ve ertesi gün maalesef ki diğer iki kişi serbest bırakılıyor. Hiç kimse sormaz mı bu adamın belinde tabancanın ne işi vardı? Taksi şoförü işini yapıyorsan taksinin direksiyonda beklersin, onlarla birlikte markete de girmezsin, marketin dışında da muhabbet etmezsin. Müşterini indirirsin, alışverişini yapar. Taksine bindirirsin tekrardan gideceği yere ulaştırırsın. Ertesi gün bizim canımız yanarken, ocağımıza ateş düşmüşken belinde tabanca taşıyan arkadaşıyla birlikte taksi şoförü de serbest bırakıldı. Ama ben buradan sesleniyorum. Biz Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri olarak bu olayın takipçisi olacağız. Genç birini hayattan kopardılar. Bu kadar ucuz olmamalı hayat. Biz de gece 02.00’de bazen benzinliklere gidiyoruz. Bize de her an her şey olabilir. Ben Belediye Başkanlığı yapıyorum. Hatta benim eşim çok tedirgin. ‘Senin de başına gelebilir, bütün gün sokaklardasın. Gece 2’lere üçlere kadar çalışıyorsun’ diyor” diye konuştu.

“Gerekli cezayı alması için ben adalete inanıyorum”

Olayın ayrıntılarını da meclis üyeleri ile paylaşarak sözlerine devam eden Başkan Nallar, "Baro başkanımızla da görüştük. Biz de bu konuda takipçisi olacağız. Tüm mahkemelere de katılacağız. İnşallah gerekli cezayı alacak. Baktığın zaman yaşı küçük. Ama yasaları hepimizden çok iyi biliyorlar. Ailesi de malum. ‘2 sene, 3 sene, 5 sene yatar çıkarım. Ondan sonra aslanlar gibi olurum. Çorlu beni tanıyacak. Tekirdağ’a beni tanıyacak.’ diye bağırıyormuş adliye koridorlarında. ‘Aslanlar gibi de abilik yaparım peşimden koşarlar’ diyormuş. Ama biz kardeşimizin kanını öyle bırakmayacağız. Adli olarak bütün mahkemelere katılacağız. Gerekli cezayı alması için ben adalete inanıyorum. İnşallah hatadan dönülür. En kısa zamanda belinde tabancayla gezen arkadaş da taksici arkadaş da gerekli mahkemelerde hesabını verirler ve cezalarını alırlar” şeklinde konuştu.

Mustafa Can Ekiciler adı yaşatılacak

Genç yaşta hayatını kaybeden Mustafa Can Ekiciler’in adının yaşatılması konusunda çalışmaları olduğunu ve Ekiciler’in ailesinin de bu noktada devreye girip yurt yada kreş yapmak istediklerini söyleyen Başkan Volkan Nallar, “Biz zaten belediyeye meclisi üyesi arkadaşlarımla birlikte bundan önceki grup toplantısında da hep beraber kararlaştırmıştık bir yere adını verelim diye düşünmüştük. Mustafa’nın babası ve abisi Volkan; ‘Mustafa’nın adının yaşayacağı yurt mu istersiniz? Kreş mi istersiniz? Ne isterseniz üzerimize düşeni yapalım. Bize bir yer gösterin tüm masrafları bize ait olmak üzere hem memlekete bir hizmetimiz olsun hem de Mustafa’nın adının yaşatsın’ şeklinde konuştu. Ben de mecliste böyle bir konuşma yapacağımı ve bir sonraki mecliste bunun kararının hep birlikte alacağımızı, öncelikli ihtiyacımız ne varsa memlekete hizmet adına Mustafa’nın adının verileceği bir yer, bir sokak adının da verilmesini gündeme alacağımızı söyledim. Siyasi olarak değil Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri olarak hep birlikte biz veririz kararı. Çünkü aramızdan biri ayrıldı. Ortak noktada buluşuruz, yapacağımız hizmeti de kararlaştırırız, uygularız” ifadelerini kullandı.

Gündem maddeleri ve komisyon raporları görüşüldü

Başkan Volkan Nallar’ın konuşmasının ardından toplantıda; daha önceden kamuoyuna ilan edilen meclis gündem maddeleri, gündem maddelerinin ilanından sonra müdürlüklerden gelen gündem harici maddeler, Süleymanpaşa Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelerle ilgili komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Bir sonraki toplantı 1 Ekim’de yapılacak

Gündem maddeleri ve komisyon raporlarının görüşülmesi ile birlikte Süleymanpaşa Belediye Meclisi Temmuz ayı Olağan Toplantısı sona erdi. Toplantının sonunda Başkan Volkan Nallar bir sonraki toplantının 1 Ekim Salı günü gerçekleştirileceğini açıkladı.