Silivri'de 80 dönümlük arazi, yangında zarar gördü
Silivri'de yaklaşık 80 dönümlük tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altında alndı.
Silivri’de yaklaşık 80 dönümlük tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altında alndı.
Silivri Çeltik Mahallesi’nde bulunan tarım arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm araziye yayıldı. Yangına Silivri ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangından 50 dönüm arpa ekili arazinin ve 30 dönüm ormanın zarar gördüğü belirtildi.