Tekirdağ'da 1 metrelik yılan korkuttu
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir site içerisinde görülen yılan paniğe yol açtı.
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir site içerisinde görülen yılan paniğe yol açtı.
Çorlu ilçesinde sokakta gözüken yılan, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Çorlu’da meydana gelen olayda sokakta görülen yılan, mahalle sakinlerini korkuttu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına geri götürdü.