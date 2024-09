Silivri'de Hırsızlık Girişimi Şüphelisi Yakalandı

TAKİP ET

Olay, gün gece Mimarsinan mahallesi Furkan sokak üzerinde meydana geldi. Bir şahsın hırsızlık amaçlı eve girmeye çalıştığını gören mahalle sakinleri durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, şüpheli şahsın binanın arkasındaki tarla yönüne kaçtığı tespit etti.

Yapılan alan taramasında, olay yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede, eşkal ve kıyafet bilgilerine uyan U.Ö. isimli şahıs, ekipler tarafından yakalanarak muhafaza altına alındı. İkamet sahibinin şikayeti üzerine, U.Ö. gerekli işlemler için Silivri Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Olay anında eve girmeye çalışırken şüphelinin videosunu çevredeki bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi.