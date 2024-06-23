Silivri'deki Yüzme Alanları ve Plajlar Hakkında Kapsamlı Bilgi

Silivri, yaz sezonunda hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken pek çok güzel plaj ve yüzme alanına sahip. Sağlık Bakanlığı Yüzme Alanları Bilgi Sistemi'nde yer alan Silivri sınırları içerisindeki plajlar, temizliği ve güvenliği ile öne çıkıyor. İşte Silivri'deki önemli plajlar hakkında detaylı bilgiler:

1. Selimpaşa Duruman Mevkii

Selimpaşa bölgesinde yer alan bu plaj, sakin ve huzurlu bir ortam sunmaktadır. Doğal güzellikleri ve temiz denizi ile ailelerin ve bireylerin tercih ettiği bir yerdir. Plajda düzenli olarak temizlik çalışmaları yapılmakta ve su kalitesi kontrol edilmektedir.

2. Selimpaşa Başkent Sitesi Önü

Selimpaşa'daki Başkent Sitesi sakinlerinin sıklıkla kullandığı bu plaj, siteye yakınlığı ile dikkat çeker. Plaj, temiz ve güvenli bir yüzme alanı sunmakta olup, su kalitesi düzenli olarak Sağlık Bakanlığı tarafından izlenmektedir.

3. Bizimköy-Parkköy Sitesi Önü

Bizimköy ve Parkköy sitelerinin önünde yer alan bu plaj, site sakinlerinin rahatça kullanabileceği bir yüzme alanıdır. Plajın su kalitesi sürekli olarak denetlenmekte ve plaj düzenli olarak temizlenmektedir. Aileler ve çocuklar için ideal bir ortam sunar.

4. Silivri Kumluk Mevkii

Silivri'nin en popüler plajlarından biri olan Kumluk, geniş kumsalı ve berrak denizi ile ünlüdür. Yaz aylarında yoğun ilgi gören bu plaj, düzenli olarak temizlik çalışmaları ve su kalitesi kontrolleri ile ziyaretçilere güvenli bir yüzme deneyimi sunar.

5. Altınorak Sitesi Önü

Altınorak Sitesi sakinleri için özel olarak düzenlenen bu plaj, temiz ve düzenli yapısıyla bilinir. Plajda düzenli olarak su kalitesi kontrolü yapılmakta ve ziyaretçilere güvenli bir yüzme alanı sunulmaktadır. Aileler için ideal bir tatil noktasıdır.

6. Semizkum Çadır ve Kamp Yeri

Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir konumda yer alan Semizkum, hem çadır kurma hem de denize girme imkanı sunar. Plajın çevresindeki doğal güzellikler, ziyaretçilere huzurlu ve keyifli bir ortam sağlar. Ayrıca, plajın su kalitesi düzenli olarak kontrol edilmektedir.

7. Semizkum Basınkent 4 Site Önü

Basınkent 4 sitesi sakinlerine özel olan bu plaj, temizliği ve düzenli bakımı ile öne çıkar. Site sakinlerinin rahatça kullanabileceği bir yüzme alanıdır ve su kalitesi Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli aralıklarla izlenmektedir.

8. Uyumkent Sitesi Önü

Uyumkent Sitesi sakinleri için özel olarak düzenlenen bu plaj, güvenli ve temiz bir yüzme alanı sunar. Plaj, düzenli temizlik çalışmaları ve su kalitesi kontrolleri ile ziyaretçilere sağlıklı bir yüzme deneyimi sağlar.

9. Çanta Albayraklar-Kınalı Mevkii Önü

Çanta bölgesinde yer alan bu plaj, geniş kumsalı ve berrak denizi ile ailelerin tercih ettiği yerlerdendir. Plaj, düzenli temizlik çalışmaları ve su kalitesi kontrolleri ile ziyaretçilere güvenli bir ortam sunar.

10. Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii

Gümüşyaka'da bulunan bu plaj, özellikle kamp ve çadır severler için ideal bir konumdur. Doğal güzellikleri ve temiz denizi ile dikkat çeken plaj, yaz aylarında yoğun ilgi görür. Plajın su kalitesi düzenli olarak izlenmekte ve temizlik çalışmaları yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Yüzme Alanları Bilgi Sistemi

Sağlık Bakanlığı Yüzme Alanları Bilgi Sistemi'nde yer alan bu plajlar, düzenli olarak su kalitesi ve temizlik açısından kontrol edilmekte, böylece vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yüzme keyfi yaşamaları sağlanmaktadır. Silivri'nin bu güzel plajları, yaz sezonunda hem bölge sakinlerine hem de ziyaretçilere huzurlu ve keyifli bir tatil imkanı sunmaktadır.

Silivri'deki plajlar hakkında daha fazla bilgi ve güncel su kalitesi raporları için Sağlık Bakanlığı Yüzme Alanları Bilgi Sistemi'ni ziyaret edebilirsiniz.