Silivri Taekwondo Kulübü'nden Başkan Balcıoğlu'na ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Antrenör Cem Soydaş yönetimindeki Silivri Taekwondo Kulübü'nün kıymetli sporcularını ve ailelerini belediyede ağırladı. Ziyaret sırasında Başkan Balcıoğlu, derece alan sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

Başkan Balcıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Nazik ve kıymetli ziyaretleri için Silivri Taekwondo Kulübü'ne yürekten teşekkür ederim. Sporcularımızın elde ettikleri başarılar, bizleri gururlandırdı. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerine gelecekteki yarışmalarda da başarılar diliyorum" dedi.

Silivri Taekwondo KulübüAntrenör Cem Soydaş, Başkan Balcıoğlu'na destekleri için teşekkür edip çalışmalarında başarılar dilerken,“İlçemizi başarıyla temsil eden sporcularımız ve destek veren aileleri ile birlikte, Silivri'nin spor alanında daha da ileriye gitmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.