Zafer Partisi Silivri'den Ziyaret Turu

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Akıncı ile bir araya gelen Yokuş, esnafın sorunları ve çözüm önerileri üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, şoförlerin yaşadığı sıkıntılar ve bu bunların nasıl giderilebileceği konuları detaylı olarak ele alındı. Recep Akıncı, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zafer Partisi’nin üyelerinin yanında olmasının önemine değindi.

Ardından Silivri Sanayi Sitesi Başkanı Ercan Çalışkan’ı ziyaret eden Yokuş ve yönetim kurulu üyeleri, sanayi esnafının taleplerini dinledi. Çalışkan, sanayi sitesinin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi verirken, önerilerde bulundu. Esin Akıncı Yokuş, sanayi esnafının sorunlarına çözüm bulmak adına gerekli adımların atılacağını belirtti.

Zafer Partisi Silivri İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaretlerin devam edeceği ve Silivri halkının her kesimiyle birebir temas kurularak sorunların yerinde tespit edileceği ifade edildi. Yokuş, “Silivri’nin gelişmesi ve halkımızın refah seviyesinin yükselmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretler, esnaf ve temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Başkan Yokuş ve ekibinin, bu tür ziyaretlerle Silivri’de daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

