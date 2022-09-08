Silivri tarihinin en büyük projesi başlıyor

Silivri Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısının 2. oturumu, belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Pazartesi günkü meclis toplantısında ilgili komisyonlara gönderilen 18 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının sonunda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Silivri Cezaevinin isminin Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesi için uzun süredir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Yılmaz, bu çalışmaların meyvesinin aldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Başkan Yılmaz, yürüttükleri yoğun istişareler sonucunda Silivri’nin sahillerinin artık Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından korunacağını da açıkladı. İlçenin kronik sorunlarından bir tanesinin daha Silivri Viyadükle Geçiş ve Otogar Kavşak Projesi ile tarihe karışacağını söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, projenin bugüne kadar Silivri’de yapılmış en büyük yatırım olduğunun altını çizdi.