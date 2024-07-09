Silivrispor Kulübü Yönetimi, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu Ziyaret Etti

Ziyaret sırasında Silivrispor Kulübü Başkanı Nuri Çolakoğlu , Sayın Balcıoğlu'na kulübün vizyonu ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Silivrispor'un yerel sporun gelişimine katkılarından dolayı Sayın Başkan'a teşekkürlerini iletti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Silivrispor'un başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ve kulübün sporcu yetiştirme ve gençlerin spora teşvikindeki önemli rolüne vurgu yaptı. Kulüp yönetimine başarılar diledi ve her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Silivrispor Kulübü yönetimi, ziyaretin sonunda Sayın Bora Balcıoğlu'na teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.