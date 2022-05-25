Silivrispor Yönetimi Volkan Yılmaz ile görüştü

Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru, İkinci Başkan Nuri Çolakoğlu, Muhasip Ramazan Sakallıoğlu, Altyapılar Sorumlusu Vedat Tunbar, Genel Kaptan Turgay Dönmez, Tesislerden Sorumlu Ahmet Yalçın, Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin ile birlikte Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz makamında ziyaret edildi. Konu hakkında bir bilgilendirmede bulunan Başkan Duru; “Belediye Başkanımızla geçtiğimiz sezon ile ilgili bir değerlendirme yaptık. Yeni sezon ile ilgili neler yapılabilir Silivrispor’a hepimizin mantığı ile konuşuldu. Biz ricalarımızı ilettik, sayın başkan da elinden geldiğince yasaların el verdiğince destek olacağını söyledi” dedi.

LOJMAN YENİ YERİNE TAŞINIYOR

Duru açıklamalarının devamında ise mevcutta kullanımda olan tesisin de taşınacağını belirterek, “Kulübümüz oyuncu ve teknik ekibin konakladığı yemeklerini yediği ve toplantılarını yaptığı lojmanımızın taşınma işleminin kendisi tarafından halledileceğini ve belli periyotlarda ekonomik destek vereceğini ve bizim taleplerimizin değerlendirileceğini ifade etti” dedi.