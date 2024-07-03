Sıraları temizleyen okul müdürü: 'Çocuklarınıza iyi eğitim verin, başarı evde başlar'

Eğitim-öğretim döneminin son bulmasıyla beraber okul sıraları üzerinde temizlik gerçekleştiren Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bulunan Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu Müdürü Levent Akın, “Lütfen tatil süresince çocuklarınıza iyi eğitim verin, başarı evde başlar” dedi.

2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılının son bulmasıyla beraber okullarda tadilat işlemleri başlatıldı. Yeni eğitim dönemine tertemiz sıralarla girmek için kolları sıvayan Kapaklı ilçesinde bulunan Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu Müdürü Levent Akın, okul sıralarının dönem sonunda geldiği hali paylaştı. Durumla ilgili velilere seslenen Müdür Akın, tatil süresi boyunca çocuklara iyi eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

“Okulda başarılı olmamız evde iyi anne baba olmanıza bağlı”

Temizlik çalışmaları sonrası konuşan Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu Müdürü Levent Akın, “Değerli velilerimiz, lütfen tatil süresince çocuklarınıza iyi eğitim verin, başarı evde başlar. Bizim okulda başarılı olmamız sizin evde iyi birer anne baba olmanıza bağlı. En azından okul sıralarının ve masalarının da evinizde ki yemek masanız kadar değerli ve korunması gerekir olduğundan başlayalım mesela” ifadelerini kullandı.