Sis denizinde gün batımı mest etti

Kocaeli’nin kış turizmiyle ünlü ilçesi Kartepe’deki Kuzuyayla Tabiat Parkı, gün batımında gökyüzünde oluşan kızıllıkla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Bulutların üstünden güneşin batışını izleyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

Kocaeli kent merkezinde 25 kilometre, İstanbul’a ise yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı, her mevsim yerli ve yabancı misafirleri ağırlıyor. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü gören bir noktada bulunan tabiat parkı, ziyaretçilerine manzara dışında doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve piknik yapma imkanı da sunuyor. Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe’de bulunan 1602 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gün batımında gökyüzünde oluşan renkler ise güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeye gelen vatandaşlar, sis denizinde hem gün batımını fotoğrafladı hem de özçekim yaptı.

"Bulutların üstündeyim deyimi bu olsa gerek"

Eşi ile Körfez’den Kuzuyayla’ya gelen Emrah Üstüner, "İlk defa böyle bir manzara ile karşılaştık, çok güzel. Herkese aileleriyle gelip manzaranın keyfini çıkarmalarını tavsiye ediyorum. ’Bulutların üstündeyim’ deyimi bu olsa gerek. Bulutların üstünde hep uçakları görürdük ama şimdi biz bulutların üstündeyiz. Hem güneş hem bulut ve yeşillik hepsi bir arada, doğa harikası. Romantik anlar da oluşuyor. Aslında biz arkadaşımızın evlilik teklifine şahit olmaya geldik ama bize de böyle bir güzelliği görmek nasip oldu" dedi.

"İlk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorum"

Hem Kartepe’yi hem de doğa manzarasını çok beğendiğini söyleyen Yağmur Alara Türkoğlu ise, "Kocaeli’ye Bodrum’dan geldim. Aslında İstanbul’da üniversite okuyorum. Arkadaşım sayesinde Kuzuyayla’yı keşfettim. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Kartepe gerçekten çok mükemmel yermiş. Boş olduğunuz sürece buraya gelip doğa ile baş başa kalmayı tavsiye ediyorum. Sonsuzluk bulutu gibi. ’Bulutların üstündeyim’ denilen yer tam olarak burası" diye konuştu.