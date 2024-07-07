Süheyl Kırkıcı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda Güven Tazeledi
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda bugün gerçekleştirilen olağan kongrede mevcut başkan Süheyl Kırkıcı, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kongre delegeleri de belirlendi.
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Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda bugün gerçekleştirilen olağan kongrede mevcut başkan Süheyl Kırkıcı, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kongre delegeleri de belirlendi.
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