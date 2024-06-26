Şüpheli araç içerisinden 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 15 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli araç içerisinden 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 15 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca Bozüyük’te gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta; 15 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 14 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

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Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.