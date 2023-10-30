Tarihçi ve yazar Mustafa Turan öğrencilerle bir araya geldi

Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebetiyle tarihçi ve yazar Mustafa Turan’ın katılımı ile yazar-öğretmen-öğrenci buluşmasına gerçekleştirildi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Cengiz Topel İlköğretim Okulu Toplantı salonunda program, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı okunarak söyleşi başladı. Söyleşiye İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral, İlçe Jandarma Komutanı Cihad Emir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Tarihçi ve yazar Mustafa Turan öğrencilere Cumhuriyetin 100 yıl önce, o zaman yokluk içinde olan ülkenin zor şartlarda nasıl kurulduğunu anlattı. Öğrenciler ile birebir ilgilenen Turan, Cumhuriyete genç insanlarımızın çok çalışarak sahip çıkacağını inandığını söyledi.