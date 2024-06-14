Tekirdağ'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı esti

Tekirdağ Uluslararası 58’inci Kiraz Festivali’nde 4 gün boyunca yapılacak olan gece konserlerinde ilk sahne alan isim Ahmet Selçuk İlkan oldu. İlkan, yazdığı şiirlerinden bestelenen onlarda şarkıyı, Tekirdağlılarla birlikte söyledi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 58’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nin ilk gece konserinde sahne alan isim Ahmet Selçuk İlkan oldu. Yazdığı şiirlerin hikayelerini anlatan ve bu şiirlerden bestelenen şarkıları kendisini dinlemeye gelen binlerce Tekirdağlı ile birlikte söyleyen İlkan, Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’a teşekkür etti.

Gecenin sonunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Ahmet Selçuk İlkan’a teşekkür ederek çiçek ve Tekirdağ’ın yöresel lezzeti Tekirdağ Kirazı takdim etti.