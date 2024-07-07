Tekirdağ'da anız yangını

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan anız yangını, itfaiye ekiplerini seferber etti.

Tekirdağ'da anız yangını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan anız yangını, itfaiye ekiplerini seferber etti.

Yangın, Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi’nin Çayır bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni belirlenemeyen anız yangınını gören çiftçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılırken, Süleymanpaşa ilçesinden de takviye ekipler geldi.

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Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı, soğutma çalışması gerçekleştirildi. Kimse yaralanmazken, jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.