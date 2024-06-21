Tekirdağ'da şişme bot alabora oldu, Sahil Güvenlik ekipleri 2 kişiyi kurtardı

Tekirdağ’da yüzmek için açıldıkları şişme bot alabora olunca denize düşen 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bahçelievler Mahallesi’nden şişme bot ile yüzmek için denize açılan iki kişi, rüzgarın şiddetini arttırması üzerine kıyıya dönmeye çalıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora olan şişme bottaki iki kişinin denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden ekipler, denizde kurtarılmayı bekleyen H.A ve G.E isimli kişileri kıyıya çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınan vatandaşlar hipotermi riskine karşı ambulans içinde bir süre gözlem altında tutuldu. H.A ve G.E’nin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri deniz trafiğini riske atmaması amacıyla H.A ve G.E’nin açıldıkları bot için denize arama gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.