U18 Kadın Voleybol Milli Takımı, Litvanya'yı 3-1 mağlup etti

U18 Kadın Voleybol Milli Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Litvanya'yı 3-1 mağlup etti.

U18 Kadın Voleybol Milli Takımı, Litvanya'yı 3-1 mağlup etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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U18 Kadın Voleybol Milli Takımı, Romanya ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’ndaki beşinci maçında Litvanya’yı 3-1 mağlup etti.

Milliler, Avrupa Şampiyonası’ndaki beşinci maçında Litvanya ile karşılaştı. İlk seti 25-27 kaybeden ay-yıldızlılar, sırasıyla 25-11, 25-15, 25-14’lık setlerle rakibine üstünlük sağlayarak parkeden 3-1 galip ayrıldı. Turnuvada üçüncü galibiyetini alan ay-yıldızlılar, şampiyonadaki altıncı maçında 8 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30’da Polonya ile karşılaşacak.

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Salon: National Athletic Center Lido

Hakemler: Ana Stipanicev Matecic - Andrei Savu

Türkiye: Irmak Nil Akpınar, Eslem Yılmaz, Mina Olgar, Melis Başaran, Ceylin Kuyan, Begüm Kaçmaz, Zeynep Nur Altıntaş (L), (Kübra Evsen, Ceyda Kuyan)

Litvanya: Barbora Rakauskaite, Karina Vilkicka, Gintare Nutautaite, Diana Ivcenkaite, Vakare Bartkute, Rusne Radaviciute, Neda Baranauskaite (L), (Ugne Kulikauskite, Egle Vytulyte)

Setler: 25-27, 25-11, 25-15, 25-14

Süre: 89 dakika (25, 20, 21, 23)