Ters yöne son sürat böyle ilerledi

Bursa'da ticari araç anayolda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritte süratle ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Ters yöne son sürat böyle ilerledi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da ticari araç anayolda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritte süratle ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa Mudanya Yolu üzerinde anayolda ters yöne giren ticari araç sürücüsü, geri dönmek yerine ters yönde kilometrelerce ilerledi. Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen yolundan dönmeyen sürücü ne kendini, ne de başkalarını düşündü. Şans eseri kazaya karışmayan sürücü yürekleri ağza getirirken, bir süre sonra bağlantı yoluna girip gözden kayboldu.

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