TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk oldu

Ankara Sanayi Odası (ASO) Koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi’nin yeni başkanı ASO Temsilcisi Hande Öztürk oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Ankara’daki tüm oda ve borsaların icra kurulundaki temsilcilerini seçmesiyle başlayan TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu seçim süreci, ASO’da yapılan ilk icra kurulu toplantısında başkan ve yardımcılarının belirlenmesiyle sona erdi.

17 kişiden oluşan yeni icra kurulu, Başkanlığa ASO Temsilcisi Hande Öztürk’ü seçerken, yardımcılıklarına ise Aydan Biri (Ankara Ticaret Odası), Rukiye Göçer (Polatlı Ticaret Odası), Hamiyet Kayalı (Beypazarı Ticaret Odası), Neslihan Şan (Çubuk Ticaret Borsası), Merve Yıldız (Haymana Ticaret Borsası) ve Gülder Arıtürk Başar (Ankara Ticaret Borsası) seçildi.

İcra Kurulu’nun diğer üyeleri ise şöyle: Müge Güzin Güzel, Halide Rasim Çelik, Dijan Kaya, Naz Öztürk, Gözde Diker, Züleyha Özcan, Hande Sevindik, Büşra Aktay.

ASO Başkanı Seyit Ardıç ise TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi’nin, yeni üyeleriyle Ankara Sanayi Odası’nda yaptığı ilk toplantıda Başkan seçilen Hande Öztürk’ü tebrik etti. Ankaralı değerli iş kadınlarının Hande Öztürk önderliğinde başarılı projelere ve hizmetlere imza atacaklarına gönülden inandığını belirten Ardıç, şunları kaydetti:

“Kadınların çalışma hayatına daha fazla katılmalarını sağlayacak çözümler geliştirmemiz son derece önemli. Biz de Ankara Sanayi Odası olarak, kadınların sosyal ve ekonomik hayata güçlü ve özgür katılımını destekleyecek adımlar atıyoruz. Odamızda kadınların daha fazla temsilini sağlamak üzere elimizi taşın altına koyduk. 60 yılını kutladığımız Ankara Sanayi Odasının ilk kadın yönetim kurulu üyesi Burcu Özbozkurt bizimle beraber. Dönemimizde meclisimizde ve komitelerimizde kadın üyelerimizin sayısı arttı. Gelecek dönemlerde daha da yüksek olmasını hedefliyoruz. Kadın girişimciliğine yönelik çalışmaları destekliyoruz ve iş birliklerimizi güçlendiriyoruz.”

İcra kurulu toplantısında, kurulun doğal üyesi olan ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt ile Genel Sekreter Dr. Mehmet Cansız ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer de bulundu.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt da yeni yönetimin belirlenmesinin ardından Öztürk ve yardımcılarını kutladı. Özbozkurt, ASO olarak kadın girişimcilere her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.