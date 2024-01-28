İBB Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle play station oynadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de gençlerle video oyunu oynadı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle play station oynadı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi’de gençlerle video oyunu oynadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nın Sultangazi Belediyesi Özdemir Bayraktar Gençlik Merkezi salonunda düzenlediği ‘Gençlerle Biz Bize’ programına katıldı. Cep sineması salonunda Sultangazi Belediyesi’nin sporcularıyla bir araya gelerek sohbet eden Kurum, ardından e-spor salonunda gençlerle Valorant, PlayStation salonunda ise futbol oynadı. Kurum’un gençlerle sohbeti renkli görüntüler oluşturdu.