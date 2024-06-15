Türk tatilcilerden Yunanistan'ın Midilli Adası'na Kurban Bayramı akını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na, Kurban Bayramı arifesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayvalık ile Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi.

Deniz ulaşımı firması sahibi Engin Jale, gazetecilere, Midilli başta olmak üzere Ege’deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi.

Jale, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle Midilli-Ayvalık arasında karşılıklı seferler düzenleyen 4 firmaya ait feribotların 4’er sefer yaptıklarını belirterek, “Sabah ve öğle saatlerinde kalkan feribotlar yolcuların yanı sıra özel araçları da taşıyor. Her gemi dolu gidip, dolu geliyor” dedi.

Bayram arifesinde 2 bin 500 kişinin Yunanistan’ın Midilli Adası’na gideceğini kaydeden Engin Jale, bayram süresince de Midilli Adası’na 10 bin kişinin geçeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ayvalık’a Kırklareli’nden geldiğini söyleyen Murat Kuru isimli tatilci de, Kurban Bayramı tatilini Midilli Adası’nda geçirmeyi tercihe etmelerinin en büyük sebebinin büyük kolaylık olarak gördükleri kapıda vize uygulaması olduğunu belirtti.

Midilli Adası’nı tercih etme nedenlerinden birinin de Midilli Adası’nın biraz daha ekonomik olmasına bağlayan Kuru, “10 yıl önce onlar bize geliyorlardı, şimdi biz onlara gidiyoruz” diye konuştu.

Turizm acentesi sahiplerinden Eşref Jale de 9 günlük periyotta 10 bin kişinin Midilli’ye geçmesini beklediklerini ifade etti.

Bu bayram Midilli Adası’nın Türk tatilciler tarafından yoğun bir talep almasının en büyük sebebinin kapıda vize uygulaması olduğunu aktaran Eşref Jale, “Avrupa Birliği biz Türklere vize vermek istemeyince bu durumu fırsat bilen Yunanistan, Kapıda Vize uygulamasını başlatmasıyla bu yoğunluklar ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Midilli Adası’ndaki esnaflar fiyatlarını bizlere göre ucuz tutunca da talep daha da arttı” dedi.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 7 bin kişinin Ayvalık’tan Midilli Adası’na gittiğini ifade eden Jale, “Ama bu bayram bu sayının 10 bin kişinin üzerine çıkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Eşref Jale, Kurban Bayramı nedeniyle ek seferler koyduklarını, talebe göre bu seferleri daha da fazla arttırabileceklerini de sözlerine ekledi.