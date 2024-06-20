Türkiye Diyanet Vakfı 35 milyona yakın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Türkiye’de ve yurt dışında 78 ülkede 35 milyona yakın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim programı kapsamında bu yıl başta yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışındaysa 78 ülke 348 bölgede Türk milletinin emaneti 747 bin 052 hisse kurbanı keserek 34 milyon 737 bin 918 kişiye kurban eti ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yarım asra yakındır pek çok alanda gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle Türk milletinin iyilik temsilcisi olan Vakfın, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 31 yıldır kurban kesim organizasyonu düzenlediğini söyledi.

Turan, hayırseverlerin emanetleriyle 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu’nu da başarıyla ve gururla yerine getirdiklerini belirterek, “Milletimizin, hayırseverlerimizin destekleriyle bu Kurban Bayramı’nda da başta ülkemiz ve Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanına giden Vakfımızın mavi yelekli iyilik erleri, emanetleri gerçek sahiplerine gece gündüz demeden, yorgunluk bilmeden beklenilen olmanın gereğini yerine getirerek titizlikle ulaştırdı” ifadesini kullandı.

“1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimize kurban eti ulaştırıyoruz”

Bu sene Filistin’de yaşananlardan dolayı mahzun olduklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

“Milletimizin Filistin’e yönelik ayrı bir teveccühü vardı. Gelen bağışlarla 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimize kurban eti ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz kurbanlıkları Mısır ve Lübnan’da keserek hazır hale getirdi. Filistin’deki kardeşlerimize etleri ulaştırmaya başladık, ayrıca Mısır ve Lübnan’da soğuk hava depoları kiraladık. İlk aşamada ulaştıramadığımız etleri burada muhafaza edeceğiz ve imkan buldukça Filistinli kardeşlerimize ulaştırıyoruz.”

Kurbanlık şartlarını taşıyan hayvanların İslami usullere göre kurban edilmesine büyük önem verdiklerinin altını çizen Turan, “Vekalet yoluyla Vakfımıza emanet edilen kurban hisselerine halel getirmeden kesimlerini gerçekleştirdik. Görevli ve gönüllülerimiz, kurbanlık özelliği taşıyan hayvanları akılda en ufak bir şüphe kalmadan tespit ettikten sonra vekalet veren vatandaşlarımızın isimlerini tek tek okuyarak yerel halkın da desteğiyle kesim yaptı” diye konuştu.

Turan, yurt içinde ve yurt dışında kesilen kurbanlık hayvanların etlerinin paketlenerek, Vakfın görevli ve gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine, yetimlere, darda kalmışlara, mağdurlara Kurban Bayramı içerisinde dağıtıldığını ifade etti.

Turan, kurban etinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağından oluşan çeşitli hediyeleri de hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Yurt dışında Türk bayrağına büyük bir sevginin duyulduğunu aktaran Turan, “Milletimizin emanetlerini ulaştırmak için sahada olan görevli ve gönüllü arkadaşlarımızla görüştüm. Arkadaşlarımız, Türk bayrağını gören kişilerin duaya durduğunu, bayrağımızı öptüğünü, yüzlerinde mutluluk ve umut yeşerdiğini gururla anlatıyor. Arkadaşlarımız nereye giderse gitsin, aynı sevgi ve muhabbetle karşılaştıklarıyla ilgili pek çok anılarını anlatıyor” şeklinde konuştu.