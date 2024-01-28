Türkiye genelinde ilgi uyandıran BOZTRAM ve Ücretsiz Su Projesi

Bilecik’in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Boztram ve Ücretsiz Su Projesi hakkında bilgi verdi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Türkiye genelinde ilgi uyandıran ve örnek olan Ücretsiz Su Projesi ile Boztram Nostaljik Tramvay hakkında bilgi vererek, ‘’Birçok ile örnek olan 2 projemizle de gurur duyuyorum. Öncelikle uzun ve sağlam bir altyapı oluşturma sürecimiz vardı. Tüm ekiplerimizle yoğun bir çalışma dönemine girdik. Sonucunda ise BOZTRAM ile Bozüyük halkını tanıştırdık. Ücretsiz Su Projesi ile yapılan indirimlerden halkımız faydalandı. Bozüyük halkına hizmet önceliğini güvenilir sağlam projeler ile gerçekleştirdik’’ ifadelerini kullandı.