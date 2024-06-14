Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18 Mayıs'ta düzenlenen 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/1) sonuçları açıklandı.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18 Mayıs’ta düzenlenen 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2024-TR-YÖS/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-TR-YÖS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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