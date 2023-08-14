Tuzla'da ruhsatsız yaz spor okulu mağduriyeti

Tuzla’da özel bir okulu, yaz tatilinde yaz spor okulu faaliyeti göstermek amacıyla kiralayan ve onlarca veliden ödeme alan spor okulunun ruhsatının olmadığı ortaya çıktı. Okula mühür vurulmasına rağmen mührün kırılıp tekrar faaliyet göstermesi üzerine bir hafta içinde ikinci kez okula mühür vuruldu. Veliler ise para ödemelerine rağmen çocuklarını spor okuluna gönderememeleri ve paralarını geri alamamaları nedeniyle mağdur oldu. O mağdurlardan olan ve kayıt için toplamda 18 bin TL ödeyen Soylu ailesi, okulun otizmli çocuklarına uygun olmadığını fark etmeleri üzerine ilk günden çocuklarını okuldan alıp paralarının iade edilmesini istedi. Spor okulunun yönetimi ise aileye 6 bin TL’nin kesilip 12 bin TL’nin geri verileceğini söylese de aileye herhangi bir para iadesi yapılmadı.

Tuzla’da bulunan Özel Koru Okulları’na ait olan bina ile okulun bahçesi iddiaya göre, yaz tatili dönemi için Asil Yaz Spor Okulları tarafından kiralandı. Onlarca ailenin de çocuklarını bu yaz spor okuluna kayıt ettirdiği öğrenildi. Fakat yaz spor okulu olarak faaliyet gösteren kurumun Tuzla Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden almış olması gereken izin ve ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.

Spor okulu bir hafta içinde iki kez mühürlenmiş

Ekipler tarafından yapılan denetimlerin ardından Asil Yaz Spor Okulları’nın faaliyetinin durdurulması amacıyla okula 4 Ağustos Cuma günü mühür vuruldu. Fakat Asil Yaz Spor Okulları’nın yönetici ve görevlileri tarafından mührün kırılarak faaliyetlerin devam ettirilmesi üzerine okula 9 Ağustos Çarşamba günü ikinci kez mühür vurularak konu savcılığa iletildi. Olayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı. Yaz spor okuluna çocuklarını kayıt ettiren veliler de hizmet alamamaları nedeniyle mağduriyet yaşadı. Okulda bulunan görevliler ise yaşanan bu olayların, Özel Koru Okulları olarak kendilerine de zarar verdiğini, Özel Koru Okulları’nın Boğaziçi Akademi Koleji’ne devredileceğini iddia etti. Okulda bazı tabelaların değiştirildiği görülse de, olayla ilgili olarak savcılık soruşturması olduğu gerekçesiyle devir işlemlerinin soruşturma süreci içerisinde gerçekleşemeyeceği öğrenildi.

O mağdur ailelerden biri olan ve Tuzla’da yaşayan Gülseren Soylu ile Ali Soylu çifti, iddiaya göre 9 yaşındaki otizmli çocukları Ali Görkem Soylu’yu yaz tatilini değerlendirmesi için Asil Yaz Spor Okulları’na kayıt ettirdi. Kayıt esnasında herhangi bir sözleşme imzalamadıklarını belirten Soylu ailesi, kayıt için Tahir Akcan adına olan banka hesabına ilk olarak 12 bin TL, sonradan da 6 bin TL olmak üzere toplamda 18 bin TL para gönderdi. Spor okuluna ilk gün çocuğunu götüren anne Gülseren Soylu, okulun kendi çocuğuna göre olmadığını anlayınca çocuğunu okuldan alıp parasının iade edilmesini istedi. Yaz spor okulundaki yetkililer ise kadına ‘ilk dönemin parası olan 6 bin TL’nin kesileceğini, kalan 12 bin TL’nin iade edileceğini’ belirtse de Soylu ailesi şimdiye dek herhangi bir iade alamadıklarını iddia etti. Konuyla ilgili spor okuluna ulaşmaya çalışan aile, ne yönetici Faruk Akcan tarafından ne de diğer görevliler tarafından telefonlarının açılmadığını belirtti.

Anne Gülseren Soylu, “Görkem özel bir çocuk. 3 ay evde boş durmasın diye yaz okuluna verdim. Spot aktiviteleri var dediler, bir dünya şeyler saydılar. Gittim oraya yazdırdım. Bir arkadaşım numaralarını vermişti. Aradım dediler ki para yatırmadan kayıt yapamıyoruz. 12 bin parayı bir yatırdım. O şahıs kim bilmiyorum ben Faruk bey ile muhatap oldum. 12 bin bir yatırdım, 6 bin de sonradan yatırdım. Okullar kapandığında eşimle ilk gün getirdik. Baktık ki bizim çocuğumuza göre değil. Çok şikayet duydum, araştırdım. Orada gözümün önünde havuza kız çocuğu düştü. Teller vardı görüntü alamadım. Çocuğumu içeri almıyorlar özel çocuk dediğim halde. Bir ara kapı aralandı içeri koştum, Görkem yemekten çıkmış, binanın içinde ne yapacağını bilmeden dolaşıyor. Görkem kendi derdini anlatabilecek bir çocuk değil. Ama onlar ‘getir alışır’ dediler. Parayı verdiler mecbur tutuyorlar getirmeme. Benim çocuğuma içeride ne olacak beli değil. Çok şükür ki sözleşme imzalamadım. Şimdi paramı istiyorum. Bugün yarın diye diye oyalıyorlar, 18 Haziran’da açıldı hala paramı gönderecekler. Öğretmenlere ödeme yapmış kırtasiye ürünü almış diye 6 bin lirayı kesecekmiş, 12 bin lirayı yatıracakmış. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir günde millet 6 bin lira kazanıyor mu? Bu güne kadar 18 bin liradan 18 kuruş bile göndermediler. Çok yere gittim, Kaymakamlığa Milli Eğitime, Spor Müdürlüğüne gittim, hiçbiri ‘bizde kayıtlı değil’ diyor. Arıyorum son zamanlarda açmıyorlar. Mesajlarımı görüldü yapıyorlar, insan bir kelime yazar” dedi.