TVF Kadınlar 2. Ligi: Gölcük İhsaniye: 3 - Darıca Çınaraltı Gençlik: 0
0 mağlup etti.
0 mağlup etti.
Hakemler: Ümit Akman, Ayla İğdeli
Gölcük İhsaniye: İremnur Akgüneş, Zehra Öksüz, Buse Özden, Merve Girgin, Selin Dede, Burcu Geyik, Ebrar Uzuner, Ayşe Nida Tümsek, Sinem Şenol, Öznur Var, Aslı Türker, Damla Tilki
Darıca Çınaraltı Gençlik: Aleyna Sağlıcak, Şevval Naz Bulut, Doğa Akgün, Edanur Koç, Gamze Özbayrak, Bahar Yılmaz, Nisa Tanyıldız, Gizem Çağırıcı, Jülide Veyseli, Irmak Ar, Zehra Köse, Deniznaz Ceylan
Setler: 25-13, 25-13, 25-9
Süre: 65 dakika