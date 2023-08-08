UEFA Şampiyonlar Ligi: Olimpija Ljubljana: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana’yı 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Mertens, ceza sahasına koşu yapan Barış Alper’e pasını aktarırken kaleci Vidovsek ayaklarıyla topu çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens’in vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
52. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper ile paslaşan Bakambu’nun yakın mesafeden şutunda kaleci Vidovsek, topu çelerken seken topu savunma uzaklaştırdı.
57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Abdülkerim Bardakcı kafayla topu filelere gönderdi. Hakem Andreas Ekberg, uyarı sonrası VAR monitöründe pozisyonu izleyerek ofsayt kararı verdi.
66. dakikada topu kazanan Sacha Boey, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Vidovsek’te kaldı.
70. dakikada Bakambu’dan topu kazanan Muhamedbegovic, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
90+1. dakikada Kerem’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Halil Dervişoğlu’nun ceza sahasında iyi yükseleerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
90+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Kaan Ayhan’ın serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Vidovsek kornere çeldi.
Stat: Stozice
Hakemler: Andreas Ekberg (İsveç), Marcus Lundgren Klittle (İsveç), Niklas Nyberg (İsveç)
Olimpija Ljubljana: Matevz Vidovsek, Jorge Silva, Marcel Ratnik, Ahmet Muhamedbegovic, David Sualehe, Rui Pedro (Aldin Jakupovic dk. 86), Saar Fadida (Nemanja Motika dk. 46), Timi Elsnik, Ivan Posavec (Nemanja Gavric dk. 77), Svit Seşlar (Mustafa Nukic dk. 86), Admir Bristric (Pedro Lucas Schwaizer dk. 65)
Yedekler: Denis Pintol, Zan Mauricio, Mateo Karamatic, Vall Jankovic, Pasco Estrada, Aljaz Krefl, Marko Ristic
Teknik Direktör: Joao Henriques
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Leo Dubois dk. 63), Berkan Kutlu, Sergio Oliveira (Kaan Ayhan dk. 87), Barış Alper Yılmaz (Halil Dervişoğlu dk. 86), Dries Mertens (Yunus Akgün dk. 75), Kerem Aktürkoğlu, Cedric Bakambu (Mauro Icardi dk. 75)
Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Emin Bayram, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreira, Caner Doğan, Hamza Yiğit Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9), Mertens (dk. 48), Halil Dervişoğlu (dk. 90+1) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Motika, Aldin Jakupovic (Olimpija Ljubljana)