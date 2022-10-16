Ülke genelinde yapılan yasadışı bahis uygulamasında 30 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde “Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis” suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 790 ekip ve 32 bin 691 personelin katılımıyla yasadışı bahis ve kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamaları yapıldı. Yasadışı bahis uygulamasında 97 yasadışı bahis oynatılan iş yerinde, 105 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun çerçevesinde adli işlem, 115 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 16 şahıs gözaltına alındı ve 323 aranan şahıs yakalandı.

kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 17 bin 480 iş yeri ile deniz araçları ve 450 dernekte 14 şahıs gözaltına alındı ve 336 aranan şahıs yakalandı. 294 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 236 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 98 umuma açık iş yeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı.

Öte yandan, EGM ve Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanları koordinesinde yapılan uygulamalarda; 1 adet yazıcı, 40 bin 615 lira para, 7 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 41 adet mermi, 29 adet kesici/delici alet, 20 adet kumar/oyun makinesi, 2 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, bin 938 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.