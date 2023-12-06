Üniversite öğrencileri nostaljik tramvay ile Gölbaşı turu yaptı

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi öğrencileri, Gölbaşı Belediyesince hizmete kazandırılan nostaljik tramvay ile ilçe turu yaptı.

Üniversite öğrencileri nostaljik tramvay ile Gölbaşı turu yaptı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi öğrencileri, Gölbaşı Belediyesince hizmete kazandırılan nostaljik tramvay ile ilçe turu yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve diğer fakültelerden öğrenciler ve akademisyenler, “100. Yıl Kapsamında Tramvay Nostaljik Turu” etkinliğiyle Gölbaşı’nı gezdi. Öğrenciler, gezi sırasında ellerindeki Türk bayraklarını da sallamayı ihmal etmedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerde her zaman ilçemizdeki üniversitelerimizle iş birliği içinde çalışıyoruz. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gençlik Uygulama Merkezi’nden sorumlu akademisyenler ise yerel yönetimlerin üniversitelerle iş birliği içinde olmasının engelli bireyler ve gençlerin ilişkisi açısından önemli olduğunu vurguladı.