Vali Demirtaş, İHA'ya açıkladı...'Hiçbir sıkıntı yok'

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Körfezi’nde yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Tüm ekiplerimiz sahada. Bir sıkıntı gözükmüyor. Kamu kuruluşları, okullar, hastanelerde olumsuzluk yok. Bir çatlak ihbarı üzerine ilgili binaya Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimizi yönlendirdik" dedi.

Gemlik Körfezi’nde 10.41’de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem özellikle Gemlik ve Mudanya’da ciddi şekilde hissedildi. Merkez ilçelerde de panik yaşanırken, vatandaşlar yarım saat sonra binalarına girdiler.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da Vali Yardımcıları, daire müdürleri, kaymakamlar ve AFAD Müdürü ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Depremin en fazla Gemlik ve Mudanya’da hissedildiğini belirten Vali Demirtaş, "Bize gelen bir olumsuzluk yok. Tüm kaymakam arkadaşları uyardık. Kendi aramızda görev dağılımı yaptık. Herkes sahada. Belediye Başkanlarını arıyoruz, muhtarları arıyoruz. AFAD, 112 ekiplerimiz sahada. Bir sıkıntı olmadığını ifade edebilirim. Tüm vatandaşlarımız sakin olsunlar" dedi.

Bir binada çatlak olduğu ihbarı üzerine Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün harekete geçtiğini kaydeden Vali Demirtaş, "Hastaneler, okullar, kamu kurum kuruluşlarına ait binalarda da olumsuzluk yok. Vatandaşlarımızdan olumsuz ihbar almadık" diye konuştu.

Vali Demirtaş, okulların tatil edilmediğini, deprem esnasında öğrencileri de teneffüste olduğunu sözlerine ekledi.