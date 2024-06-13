Yeni Yüzüyle Vega Maxi Silivri'de

Bir Nata Holding yıldız projesi olan Vega Maxi Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine hesaplı alışverişin yanı sıra keyifli eğlence ve yaşam alanları sunarak, alışveriş beklentilerini yükseltmeye devam ediyor.

Vega Maxi;, ulusal ve uluslararası markaların yer aldığı 100’ ü aşkın mağazası, 1.500 araçlık otoparkıyla yılda ortalama 7 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlarken bünyesine yeni katılan markaları ile yıl boyunca yerli ve yabancı birçok turist tarafından yoğun ilgi görüyor. Misafirlerin kapısından içeriye girdikleri andan itibaren aileleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri keyifli, sıcak, samimi bir ortam sunarak sadece alışveriş değil eğlence ve yaşam merkezi olma hedefini de canlı tutarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Vega Maxi; bünyesine kattığı yeni markaları ile kafe ve restoran alanları, sinema, çocuk eğlence ve yüzlerce büyük markası ve avantajlı fiyatlarıyla ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Nata Holding tarafından yönetilen Vega Maxi AVM minik ziyaretçilerine etkinlikler , atölyeler , sahne gösterileri, tiyatrolar ile yaz tatili eğlencesi sunuyor.

Etkinlikler kapsamında 14 – 15 - 16 Haziran tarihlerinde Planetaryum , Çocuk Atölyeleri Tiyatrolar ve 21 – 22 – 23 Haziran tarihlerinde Minik Korsanlar Ve VR Balon etkinlikleri ile

eğlenceli anlar geçirecek; şarkılarla, oyunlarla eğlence dolu bir dünyanın keyfini çıkartacaklar.

Ücretsiz düzenlenecek etkinlik ve gösteriler ile Vega Maxi AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlara davet ediyor.