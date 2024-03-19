Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Altıngöz: 'AK Parti de, CHP de karşılıklı suçlamalarında haklılar'

Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz, “AK Parti de, CHP de birbirlerine yaptıkları açıklamada son derece haklılar” dedi.

Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan adayı Mehmet Altıngöz, belediye işçileri ile ilgili açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, belediye işçilerinin eylemlerine devam ederken, AK Parti ve CHP tarafından yapılan açıklamaları ibretle izlediklerini ifade eden Altıngöz, “Sorunun çözümü bir yana dursun CHP tarafından yapılan açıklamada Altındağ Belediyesinin batırıldığı, işçilerin maaşlarının bile ödenemediği noktasında açıklama yapılmıştır. Bu açıklama son derece CHP zihniyeti ile uyuşan bir açıklamadır. CHP, her zamanki gibi sorunları çözmek yerine sorunu siyasi malzeme haline getirmiştir. Daha sonra ise AK Parti kanadından konu ile ilgili yapılan açıklamada ortada hiçbir sorun yokmuş gibi, işçiler hak arayışında değilmiş gibi, alev afakı sarmamış gibi hiçbir sorun olmadığını her şeyin yolunda gittiğini, Altındağ Belediyesinin yatırımlarına devam ettiğini söylemişlerdir. CHP’nin kirli siyasi oyunlarına bu olayı alet ettiği beyan edilmiştir. Bu açıklama da bizi şaşırtmamıştır. AK Parti zihniyetinin son 22 yılda yaptığı halı altına süpürmek, görmezden gelmek ve sonra da hiçbir şey yokmuş gibi ’bu dönem bize oy verin düzelteceğiz’ demesi artık siyasi alışkanlık haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Altıngöz, AK Parti ve CHP tarafından birbirlerine yapılan açıklamaların haklı olduğunu dile getirerek, “Her iki taraf da millete faydası olmayan bu zihniyetlerini 31 Mart sonrası sürdüremeyeceklerdir. Çünkü demir çarıklarını giyen Erbakanlar artık sahadadır. Hizmet siyasetini sürdürecek kadrolar artık yarışa girmiştir. Altındağ 31 Mart sonrası değişecek. İşçi kardeşlerimizin sorunlarının tamamı ilk 30 gün içinde çözülecek. Hakları ödenecek ve bu zihniyetler artık Altındağ’da tarihe karışacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Baba ocağına dönüş başlamıştır, anketler Yeniden Refah zaferini müjdeliyor”

Altıngöz, sözlerine şöyle devam etti:

“Altındağ’da baba ocağına dönüş başlamıştır. Anketlerde ikinci parti olduğumuz çok açık ve nettir. Altındağ’da değişimi başaracak tek parti ise Yeniden Refah Partisidir. Bu nedenle diğer partilere oy verecek kardeşlerimden bilhassa rica ediyorum. Gelin, Erbakan çatısı altında Milli Görüş belediyeciliğini tekrar inşa edelim. Gelin hep beraber işsiz ve umudu olmayan gençlerimizin olmadığı, çocuklarımızın ve kadınlarımızın yolda rahat yürüdüğü, çocuklarının mutlu olduğu, esnafının her gün mutlu bir şekilde kepenk açtığı, emeklilerimizin ayakkabı boyamadığı, yaşlılarımızın pazar ve ekmek kuyruğunda olmadığı üreten, mutlu ve geleceğe güvenle bakan Altındağ’ı birlikte inşa edelim.”