bp Türkiye birlikte çalıştığı müteahhit firmaları ödüllendirdi

Bu yıl 8’incisi düzenlenen bp müteahhitleri buluşmasında gerçekleştirilen Müteahhit Ödülleri kapsamında 13 müteahhit firma ve 9 bireysel müteahhit personeli 10 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

bp’nin tüm operasyonlarında bir numaralı kural olarak belirlenen emniyet ve güvenlik, şirketin temel değerleri arasında da öncelikli geliyor. Müşterilerden bayilere ve istasyonlara, genel müdürlüklerden işe alım süreçlerine kadar tüm hizmet alanlarında emniyet ve güvenlik hedefleri sıfır kaza, insanlara ve çevreye sıfır zarar olarak belirlenmiş durumda.

Şirket de yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarından dolayı birlikte çalıştığı müteahhit firmalarını ödüllendirmek ve akaryakıt yatırım projeleri çerçevesinde birlikte çalıştığı iş ortakları arasında sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik (SEÇ-G) kültürünü yaygınlaştırmak, sürdürülebilir ve çevreci saha uygulamalarını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlediği bp müteahhitleri buluşması ve ödül töreninin 8’incisini gerçekleştirdi. Her yıl olduğu gibi yüksek katılımla gerçekleşen organizasyonda bp’nin güncel stratejisi hakkında bilgi verildi. SEÇ-G hedefleri ve son dönemde dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler sonucunda etkilenen ticari koşullar karşısında yapılabilecekler konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Şirketin akaryakıt operasyon süreçlerinin üst düzey standartlarla yönetilmesinde katkısı olan iş ortaklarını ödüllendirme amacıyla gerçekleştirilen 2023 Müteahhit Ödülleri, SEÇ-G performans ödülünden emniyet programı ödülüne, yenilikçi düşünceden çözüm odaklılığa, çevrecilik ve sürdürülebilirlikten süreç sadeleştirmeye, proje yönetiminden iletişim liderliğine uzanan kategorilerde sahiplerini buldu.

2023 Müteahhit Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada enerji ve akaryakıt konusunda sürdürülebilirliğin her zaman en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten bp Türkiye Kıdemli Perakende Akaryakıt Operasyon Müdürü Mehmet Aydın Özdemir, “bp’de, bulunduğumuz sektöre de baktığımızda, emniyet ve güvenlik tüm operasyonumuzun temelini oluşturuyor. Emniyette yarış olmayacağının bilinciyle hareket ediyoruz ve iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve düzenleme kurumları ile yakın bir şekilde çalışarak sektörün standartlarını yükseltme konusunda adımlar atıyoruz. İnsan ve çevreye verdiğimiz değer ile iş güvenliği standartlarını en üst seviyede uyguluyoruz. 2023 yılını, perakende operasyonlarımızda herhangi bir yaralanma ve kaza yaşanmadan tamamlamak bizler için mutluluk ve gurur kaynağı. Bu başarıyı sürdürmek en büyük hedefimiz. SEÇ-G prensiplerimiz bp’nin vazgeçilmez kurallarıdır. Bu doğrultuda tüm bp çalışanları da bu bilinçle müşterilerine hizmet veriyor. Gelenekselleşen müteahhit ödül törenimizde de bizimle aynı bakış açısı ile çalışan ve bu konuda örnek teşkil eden iş ortaklarımızı ödüllendiriyoruz” dedi.

Kazasız geçen bir yılın ardından hedef bu başarıyı sürdürmek

bp Türkiye SEÇ-G Müdürü Emir Özdemir, şirket olarak tüm paydaşlarıyla bir emniyet kültürü oluşturmak için çalıştıklarını vurguladığı konuşmasında, “Herhangi bir kaza yaşanmadan geçirdiğimiz 2023’ün ardından hedefimiz bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve önümüzdeki yılları da bu şekilde tamamlamak. Tüm operasyonlarımızda emniyeti her zamanki gibi ilk iş olarak görmeli ve alacağımız basit önlemlerle olası büyük kazaların önüne geçebileceğimizin farkına vararak çalışmalıyız. Bu törende ödüllendirdiğimiz tüm iş ortaklarımıza da SEÇ-G ilkeleri doğrultusunda çalıştıkları ve örnek oldukları için bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Ödül töreninde; SEÇ-G Performans, Emniyet Programı “Herkes Görür Sen Fark Et”, SEÇ-G Saha Lideri, İletişim Liderliği, Çevrecilik ve Sürdürülebilirlik, Yenilikçi Düşünce, Saha Destek, Proje Yönetimi, Çözüm Odaklılık ve Süreç Sadeleştirme kategorilerinde 10 ödül, 13 farklı müteahhit firma ve 9 çalışan ile paylaşılırken, yıl içerisinde gösterdikleri başarı ve titiz yaklaşımları için teşekkür edildi. Farklı kategorilerde; RM İstanbul Reklamcılık, Tora, Turpak, Sistem Holding, Gasgrup, Doğuş Mühendislik, Dünya Haberleşme, Mepsan, Elfi Mühendislik, FE Yapı, İsar Mühendislik, İSEÇ Danışmanlık ve Fasad Mühendislik ödül kazandı.

8’inci bp Müteahhitleri Buluşması ödül kazananları

SEÇ-G Performans Ödülü

Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

RM İstanbul Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş.

SEÇ-G Saha Liderliği Ödülü

Okan Aras - İsar Mühendislik Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Emniyet Programı “Herkes görür, Sen Fark Et” Ödülü

Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Tic. A.Ş.

Tuncay Tecer - Doğuş Mühendislik Doğalgaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Proje Yönetimi Ödülü

Sistem İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.

FE Yapı Müh. Müt. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Fasad Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çevrecilik ve Sürdürülebilirlik Ödülü

İsar Mühendislik Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Yenilikçi Düşünce Ödülü

Doğuş Mühendislik Doğalgaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Süreç Sadeleştirme Ödülü

Dünya Haberleşme Entegre Bina Kontrol Sistemleri İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim Liderliği Ödülü

Evin Tekin - Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Tic. A.Ş.

İsmail Erdiker - Mepsan Petrol Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Çözüm Odaklılık Ödülü

Merve Akgül - Sistem Reklamcılık Aydınlatma ve İnş. ve San. A.Ş.

Muharrem Yeşilyurt-Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

İSEÇ İş Sağlığı Emniyet Çevre Yönetim Danışmanlık Enerji Tur. Tarım Gıda Tic. Ltd. Şti.

Saha Destek Ödülü

Emre İnan Zabun - Gasgrup Enerji Sistemleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bora Demirer - Doğuş Mühendislik Doğalgaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Emre Savahil - Elfi Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.