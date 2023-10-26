Yeşilay'ın yeni başkanı Mürşit Canbulat

Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canbulat, Yeşilay Genel merkezi tarafından Balıkesir Şube Başkanı olarak atandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan ve Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Canbulat, Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’nı ziyaret etti. Ziyarette, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) faaliyetleri; bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında istişare yapıldı. Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla çalışacağını vurgulayan Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Mürşit Canbulat, “Milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüteceğiz. Balıkesir’de faaliyetlerin yaygınlaşması için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.