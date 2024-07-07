Yetkililer Uyardı! Saatlerce Gelmeyecek

2024-07-08 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 125.YIL, 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 7005., 7020., ADİL ÖNDÜL, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, AŞIN, BALCA, BEYZA ÇIKMAZI, CUMA ÇIKMAZI, FERAH, FETİH, FİDE, GAZİ, GEDİK, HEKİM, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, KAYA BOĞAZ, KESKİN, KEVSER, KUBİLAY, LALECİK, LAZ KADRİ ÇIKMAZI, MALAZGİRT, MEHMET SİLİVRİLİ, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, MÜMİN ÇENGEL, MİHENK, OSMANBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SAİT GİRGİN, SEMERCİ, SES, SEVDE, SİLİVRİ GAZİTEPE, TURGUT REİS, UÇAR ÇIKMAZI, VAHİT, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, YENİ ÇIKMAZI, YILDIRIM, YUNUS ALİ TAŞKIN, ÇALI, ÇİSEM, ÇİZGİ, İMECE, İREM, ŞAİR BAKİ, ŞEBBOY, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN, ŞENEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 08/07/2024 09:00:00 - 08/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-07-08 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 08/07/2024 09:00:00 - 08/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-07-08 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah EZEL ÇIKMAZI sk / SELİMPAŞA mah 3360., 3361. sk bölgelerinde 08/07/2024 09:00:00 - 08/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-07-08 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET BİRCAN, ARSA, AYDIN DİRİK, BETÜL ÇIKMAZI, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, ENVER ARSLAN, GÜNDOĞDU, HACI CEMİL UMUÇ, HALUK ÖZDEN, IŞIL, MECLİS, MENEVİŞ, MUSTAFA KIZILTAN, OLTAN, SAZLIDERE, SİYAMİ KÖYLÜ, TANDOĞAN, UTKU, ÇELİK sk bölgelerinde 08/07/2024 09:00:00 - 08/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-07-08 13:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU sk bölgelerinde 08/07/2024 13:00:00 - 08/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.