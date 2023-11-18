Yıldırım'dan gençlere 'TYT' desteği

Yıldırım Belediyesi, üniversite adayları için ücretsiz TYT deneme sınavı düzenledi.

Yıldırım'dan gençlere 'TYT' desteği
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Yıldırım Belediyesi, üniversite adayları için ücretsiz TYT deneme sınavı düzenledi.

Yıldırım Belediyesi’nin eğitime ve gençlere yönelik destekleri devam ediyor. Bu kapsamda Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi’nde, 8 Haziran 2024’te yapılacak Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) öncesi provası için ücretsiz deneme sınavı düzenlendi. İki oturum halinde ve Türkiye genelinde düzenlenen deneme sınavına 850 öğrenci katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gençleri Yıldırım’ın gerçek sahipleri olarak gördüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimizin aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye Yüzyılının mimarları bu gençler arasından çıkacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavlara hazırlanan gençlerimize desteğimizi arttırarak sürdürüyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız” diye konuştu.