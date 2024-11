Başkan Balcıoğlu , Büyükkılıçlı Mahallesi'nde Mahalle Toplantısı Gerçekleştirdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Mahallesi’nde düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda, mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini dinledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Büyükkılıçlı Mahallesi'nde mahalle toplantısı düzenledi. Vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, belediye başkanı olarak görev sürecinde herkesin görüş ve taleplerine eşit mesafede yaklaştığını belirtti.

Adaylık sürecinde verdiği “Birlikte karar alıp birlikte yöneteceğiz” sözünü hatırlatan Başkan Balcıoğlu, göreve başladığı ilk gün rozetini çıkararak tüm Silivri halkının belediye başkanı olacağını ilan ettiğini söyledi.

Başkan Balcıoğlu, belediye yönetiminde herkesin sesini duyurabileceği bir anlayış benimsediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Demokrasi, yalnızca seçenlerin değil, seçmeyenlerin de kendini güvende hissettiği bir sistemdir. Biz, Silivri’mizi daha güzel bir geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu başarı yalnızca bir kişinin değil, sizlerle kurduğumuz ortak akıl ve iş birliğinin eseridir.”

Mahalle toplantılarının, muhtar buluşmalarının ve vatandaş geri bildirimlerinin hizmet anlayışında büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin güzelliğinin yalnızca fiziksel yapılarla değil, insanlar arasında kurulan bağlarla ortaya çıktığını dile getirdi.

Son altı ayda gerçekleştirilen hizmetlere değinen Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin modern, dayanıklı ve yaşanabilir bir şehir olması için yapılan projelerden bahsetti. Başkan Balcıoğlu, vatandaşların taleplerine hızlı çözümler üretmek için belediye ekibinin her alanda özveriyle çalıştığını belirtti.

“Sizlerin taleplerini unutmadan görevimizi yerine getiriyoruz”

Sadece fiziksel projelerle değil, insan odaklı hizmetlerle de Silivri’yi güzelleştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Balcıoğlu, sosyal yardımlardan tarımsal üretime kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediyenin gerçekleştirdiği her hizmette ve projede halkın katkısını ve desteğini göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Yaptığımız her çalışmada sizlerin alın terinden ödediğiniz helal paranın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Bu projeler, bireysel imkânlarla değil, sizin ödediğiniz vergilerle hayata geçiriliyor. Bu bilinçle hareket ediyor ve sizlerin taleplerini bir an bile unutmadan görevimizi yerine getiriyoruz.”

“Gelecek nesillere yaşanabilir bir Silivri bırakmak en büyük hedefimiz”

Başkan Balcıoğlu, göreve geldiği ilk 6 aylık süreçte hayata geçirilen projeleri değerlendirdi. Silivri’nin tarım arazilerinde yapılan 100’ün üzerinde kaçak yapının yıkıldığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Bu bereketli toprakların betona boğulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Silivri bırakmak en büyük hedefimiz” dedi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi’nin tarımsal kalkınma projeleri kapsamında, 26 mahallede 2.075 çiftçiye toplamda 415 ton yerli ve milli arpa tohumu dağıtılarak yaklaşık 19.000 dönüm arazinin arpa tohumlarıyla buluşmasını sağladığını söyledi. Başkan Balcıoğlu, ayrıca 1.250 paket ayçiçek tohumu ve 80.000 adet yazlık sebze fidesinin de çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldığını ifade etti.

Büyükkılıçlı Gençlerinden Kütüphane Talebi

Büyükkılıçlı mahalle muhtarı Gülfiye Keskin, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na düzenledikleri toplantı için teşekkürlerini iletti. Mahallesi adına konuşan muhtar Keskin, vatandaşların taleplerini iletti. Depreme hazırlık açısından deprem konteynırı ve mahallenin gençlerinden kütüphane talebi olduğunu iletti.

Başkan Balcıoğlu, vatandaşların ve Muhtar Keskin’in taleplerine yanıt vererek, kütüphane çalışmaları için gerekli notları aldığını ve ilerleyen süreçte bu konuda çalışmalar yapılacağını belirtti. Büyükkılıçlı Mahallesi için talep edilen deprem konteynerine ilişkin cevap veren Başkan Balcıoğlu, “Büyükkılıçlı Mahallemizin deprem konteynerini jandarma komutanlığına teslim ettik. Şu an 25 mahallemizde deprem konteynerlerimiz hazır durumda ve ilerleyen süreçte bu sayıyı 35 mahallemize ulaştıracağız” dedi.