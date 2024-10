Başkan Balcıoğlu, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Esnafı ile Bir Araya Geldi

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Esnafların sorunlarına çözüm bulma konusunda çalıştıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, saha ziyaretlerine büyük önem verdiğini belirtti. Göreve geldiği günden bu yana, Silivri’de her kesimden her insanla bir araya geldiğini ve ziyaretlerine devam edeceğini aktaran Başkan Balcıoğlu, “Silivri’de her kesimin huzur ve uyum içinde yaşadığı, herkesin sesini duyurabildiği bir yönetim anlayışını benimsedik. Belediyecilik anlayışımız, vatandaşına tepeden bakmayan, kimseyi ötekileştirmeyen ve bahaneler yerine çözümler üreten bir yaklaşımdır” diye konuştu.