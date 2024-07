'Bu topraklarda ebediyete kadar söz ve yetki milletindir'

TAKİP ET

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi programı kapsamında sahilde Atatürk Anıtı önünde Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe protokolü, vatandaşlar ve şehit yakınlarının katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu. Program günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar, şiir, şarkılar ve dualarla gerçekleştirildi.

BALCIOĞLU: GAZİ MECLİSİMİZİ BOMBALAYACAK KADAR GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE KARŞI KARŞIYA KALMIŞTIK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan sahil programında konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, düşünce ve duygularını şöyle ifade etti: "Bugün burada Silivri Meydanı'nda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sekizinci yıl dönümünde demokrasi şehitlerimizi anmak ve gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Gazi Meclisimizi bombalayacak kadar gözü dönmüş bir terör örgütüyle karşı karşıya kalmıştık. Düşünün ki, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen meclisimizi zapt etmeye, ele geçirmeye kalktılar. Bu amaçla kurumlarımızı, değerlerimizi, vatandaşlarımızı hedef aldılar ve canice, hunharca suçlar işlediler.

O gün demokrasiye ve milletin iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, asil karakterini ortaya koymuş ve gerçekten önemli bir mücadele vermiştir. 15 Temmuz, her siyasi görüşten yurttaşımızın, kendi egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura karşı kararlılığını net bir şekilde ortaya koyduğu önemli günlerden biridir. Bu aslında güçlü bir demokrasi cephesidir. Ortak bir duygu ve iradeyle hareket ederek o günün darbecilerine geçit vermemişlerdir.”

“ 'DEVLETİN DİNİ ADALETTİR' EN MÜHİM TAVSİYELERDEN BİRİ”

Hazreti Ali'nin bize emaneti 'Devletin dini adalettir' sözünü hatırlatan Balcıoğlu, “Bu söz dünya tarihi var oldukça en mühim tavsiyelerden bir tanesidir. Adaletin tesis olduğu, kuralların ve kurumların her aşamasında adaletin hüküm sürdüğü bir ortamda biz asla ve asla 15 Temmuz gibi günleri yaşamayız. Bu talebi yalnızca bir vatandaş olarak değil, demokrasiye inancı tam bir belediye başkanı ve yerel yönetici olarak dile getiriyorum. En kalpten duygularımla, en güçlü biçimde ve en güçlü ifadelerle dile getiriyorum.

“BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ SÜRECE, 15 TEMMUZ GİBİ KARANLIK GÜNLER YAŞAMAYIZ”

Balcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği değerler, milletimizin varlığının ve birliğinin temel taşlarıdır. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıktığımız sürece, ezan sesimize, bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun yolundan ayrılmadığımız sürece 15 Temmuz gibi karanlık günler yaşamayız. İşte tam da bu nedenle, hain darbe girişiminin sekizinci yıl dönümünde, bu kutsal değerlerimize sahip çıkmanın ve onları korumanın ne denli hayati olduğunu bir kez daha derinden hissediyoruz.

“TÜRKİYE'Yİ, MİLLETİN İRADESİNİN ÜZERİNDE HİÇBİR GÜCÜN OLMADIĞI, ÜLKE YAPMAK, ŞEHİTLERİMİZE KARŞI BORCUMUZ”

Türkiye'yi, milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığı, özgür, demokratik ve kardeşçe bir yaşamın hakim olduğu bir ülke yapmak, hem 15 Temmuz'un kahramanlarına hem de tüm şehitlerimize karşı en büyük borcumuzdur. Bu değerlerimize bağlı kalarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sekizinci yıl dönümünde, vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun."

TOĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAPTIĞI KALKIŞMAYA DİRENEN KAHRAMAN MİLLETİMİZ DESTAN YAZDI

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da programda söz alarak 15 Temmuz'un 8. yıldönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı. Toğan şunları söyledi: “Bundan 8 yıl önce milletimizin geleceğine, istiklaline ve istikbaline kasteden, demokrasimize, devletimize ve tüm kurumlarımıza kasteden hain bir terör örgütü vardı. Bu terör örgütünün yaptığı kalkışmaya direnen kahraman milletimizin yazdığı destanı bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak, unutturmamak, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak, onlara minnetlerimizi ifade etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

“BU MİLLETİN CANINA, GELECEĞİNE KASTETME GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR”

Yıllar boyunca sureti haktan görünüp devletin tüm kurumlarına kılcal damarlarına kadar sızan, kerameti kendinden menkul, arkasında emperyalist güçleri alan, bu güçlerin dış servislerinin oyuncağı haline gelmiş bir yapı, en kıymetli gördüğümüz değeri, dinimizi kullanarak devletin bütün kurumlarına ve hayatın en hayati noktalarına sızdı. Bu önemli kilit noktaları ele geçirdi ve bundan sonra aldığı talimatlarla, bunları darbe girişiminden sonra anlıyoruz, mahkeme tutanaklarından ve tüm yazılı ve görsel delillerden net olarak biliyoruz. Aldıkları talimatla planın bir parçası olarak bu milletin canına, geleceğine kastetme girişiminde bulundular.

“BAĞIMSIZLIĞINA, GELECEĞİNE, İSTİKLALİNE VE İSTİKBALİNE AŞIK BİR MİLLETİZ”

Milli iradenin tecelli ettiği en önemli kurum olan Gazi Meclisimizi bombaladılar, yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Ankara'da bombaladılar. İstanbul'un birçok noktasında bu milletin vergileriyle, alın teriyle satın alınmış silahlarla, savaş uçaklarıyla, tanklarla bu milletin üzerine bombalar, mermiler yağdırdılar. Ama unuttukları bir şey vardı: Bu millet, 2000 yıllık belki bu coğrafyadaki tarihi boyunca bağımsızlığına, geleceğine, istiklaline ve istikbaline aşık bir milletti ve hiçbir zaman bundan vazgeçmemiştir. Bu uğurda canını ortaya koymaktan çekinmemiştir.

Evet, o gece de öyle oldu. Ailesini, çocuğunu, sıcak yuvasını geride bırakarak, bu milletin geleceği için, bu vatan için, bu bayrak için susmayacak ezanlar için geri dönmemek üzere dışarıya çıkanların, darbecilere karşı direnenlerin sayesinde bu meydandayız. Onlar, tarihlerinden aldıkları güçle, Kara Fatmalardan, Sütçü İmamlardan devraldıkları güçle indiler. Büyük bir imanla, büyük bir vatan aşkıyla indiler ve en yüce mertebe olan şehitliğe ulaştılar. Bayrağımızın ilelebet dalgalanması için, devletimizin ilelebet var olması için mübarek kanlarını bu aziz toprağa akıttılar.

“BU TOPRAKLARDA EBEDİYETE KADAR SÖZ VE YETKİ MİLLETİNDİR”

Bizler de onlara layık olmak için, devletimizi ebediyete kadar yaşatmak için, milletimizi ebediyete kadar var etmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz. Ben 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah sağlık, sıhhat ve esenlik versin inşallah. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar bu aziz toprakları kanlarıyla sulayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi tekrar minnetle ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun inşallah. Şu unutulmamalıdır ki bu topraklarda ebediyete kadar söz ve yetki milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”