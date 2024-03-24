CHP yönetimindeki İstanbul'da bu kez seçim otobüsü arızalandı

İstanbul’da arızalı otobüsleri ile ünlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu sefer üzerinde ‘Tam yol ileri’ yazılı seçim otobüsü arızalandı. Yol kenarında duraklayan otobüs, trafiğin aksamasına neden oldu.

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminde ki İstanbul’da sık sık gündeme gelen otobüs ve metrobüs arızalarından sonra bu kez de İmamoğlu’nun seçim otobüsü arızalandı. Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ‘Tam yol ileri’ yazan seçim otobüsü yolda kaldı. Yol kenarında arızalı olarak bekleyen otobüs nedeniyle ise bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.