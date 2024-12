Çolakoğlu: 'Haziran'da bırakıyorum'

Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, katıldığı bir canlı yayında Haziran ayında görevi bırakacağını açıkladı. Çolakoğlu, mali tablo ve gelir giderler ile ilgili de detaylı bilgiler verdi ve yönetiminin şu ana kadar 36 Milyon TL ödeme yaptığını belirtti.

Transferler konusunda da bilgi veren Başkan Çolakoğlu, devre arasında 4 ya da 5 futbolcunun kulüpten ayrılacağını, imkanlar doğrultusunda da yeni transferler yapmaya çalışacaklarını, şu an 1 genç futbolcu ile anlaşmaya vardıklarını belirtti. Mert Aktaş transferi hakkında da bilgi veren Çolakoğlu, şu an resmi teklif olmadığını ancak Aktaş’ın gitmek istemesi halinde engel olmayacaklarını, kalırsa da şampiyonluk yolunda en büyük katkı sağlayanlardan biri olacağını söyledi.

Silivrispor Başkanı Nuri Çolakoğlu yaptığı açıklamada TFF 3. Lig’de geride bırakılan ilk yarıyı başarılı bulduğunu ve takımın genel performansından memnun olduğunu belirtirken, kulübün borcunun olmadığını da tekrarladı. Çolakoğlu, mali tablo hakkında şu bilgileri verdi: “Spor kulübü yöneticisi oluyorsanız sorumluluk almanız lazım. Bölgesel Amatör’de bir kuruş gelirimiz olmadan şampiyon olduk. Geçen sene 3. Lig’deki ilk senemizde hocalar dahil 10 milyon TL bütçe ile takımı kurduk. Ve yine gelirimiz olmadığı için ikinci yarıda, bize skor anlamında en çok katkısı olan iki oyuncumuzu satmak zorunda kaldık. Bu sene ise yine hocalar dahil 26 Milyon TL’ye takımı kurabildik. Bütün primlerimiz, maaşlar günü gününe ödeniyor. Şu ana kadar da kulübün giderleri yaklaşık 40 Milyon TL’ye ulaştı.” dedi.

“BİR KURUŞ BORÇ BIRAKMAYACAĞIZ, ŞU ANA KADAR 36 MİLYON ÖDEDİK”

Kulübün borç yapısı ile de ilgili bilgi veren Çolakoğlu “Geçmiş dönemden gelen kamu borçlarını taksitlendirdik ve ödemeye devam ediyoruz. Kendi dönemimize ait ise bir lira borç bırakmayacağız. Bugüne kadar takımın 26 Milyon TL’lik bütçesinin 18 Milyon TL’ si peşinat olarak ödendi. 4,1 Milyon TL maç başı parası olarak yapılacak ödememiz bulunuyor. Bu da plan dahilinde ödenecek. 1,1 Milyon TL sezon başındaki Bolu kampına, 1,7 Milyon TL bugüne kadarki tesis giderlerine, 8 maçımızın deplasman giderlerine 1,4 Milyon TL, malzeme giderlerine 1,1 Milyon TL, icralık TFF borçları için 2,4 Milyon TL, personel giderlerine 1 Milyon TL, ecrimisil ve kira giderlerine 1 Milyon TL, diğer giderlere 750 bin TL, futbolcu primlerine 4,6 Milyon TL, SGK ve vergi yapılandırma borçlarına 1,3 Milyon TL ödedik. Bunları kalem kalem toplarsak 39 Milyon 962 Bin TL yapıyor. Bu rakamın sadece 4,1 Milyon TL’si henüz ödenmedi. Yani 36 Milyon TL gibi bir rakamı şu ana kadar ödedik.” dedi.

“KASARCI VE BEN KULÜP KASASINA 10,5 MİLYON TL CEBİMİZDEN KOYDUK”

Kulüp gelirlerini de kalem kalem açıklayan Başkan Çolakoğlu, “Silivri Belediyesi’nden 4,2 Milyon TL, yöneticilerin bağışları ve üye aidatlarından 1,8 Milyon TL aldık. Ben kendi firmam Çolakoğlu Turizm olarak kulübün forma göğüs sponsoruyum, yine 2. Başkanımız Selim Kasarcı’nın Çakallı Menemencisi de forma sponsorumuz. Biz ikimiz sponsorluk bedeli olarak kulübümüzün kasasına 10,5 Milyon TL koyduk. Bunun 7,5 Milyon TL’sini ben verdim, 3 Milyon TL de Selim Kasarcı verdi. Dayanışma yemeğimiz için 2000 adet numaralı bilet bastık, bu biletlerden 4,8 Milyon TL gelir elde ettik. Bu biletlerin de 300 tanesini Metin Karakaş, 200 tanesini Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu aldı. 300 taneye yakın da yine ben kendim aldım. Bunun dışında kapı kapı dolaşarak bilet satmak istemedik çünkü artık insanlar Silivrispor’a dilenci muamelesi yapmaya başlamıştı. TFF’den 4 Milyon TL geldi, bunun 2 Milyon küsürü de eski yönetimden kalan icralık borçlara gitti zaten. Maç gelirleri yani bilet ve köfte satışından yaklaşık 700 Bin TL gelir elde ettik. Bu köftelerin malzemelerini de Silivri esnafımız dönüşümlü olarak karşıladı, bu yüzden köfte satış gelirleri kuruşu kuruşuna gelir olarak kaydedilmiştir. Afiş ve pankartlardan ve atkı, forma vs. gibi ürünlerimizden 1,25 Milyon TL gelir geldi. Bugün Silivrispor başarılıysa, dimdik duruyorsa bu bağışçı ve sponsorlarımız sayesinde, hepsine teşekkür ediyorum. Kira gelirlerimizden 675 Bin TL geldi. Biz yöneticiler olarak verdiğimiz paraları her sene sonunda kulübe hibe ediyoruz, geri almıyoruz, helal olsun, feda olsun. Toplam gelirimiz 34 Milyon TL civarındadır. Yani gelir gider başa baş. Bu ekonomik krizde, bu durumda bu bir başarıdır.” dedi.

“İKİNCİ YARININ BÜTÇESİ EN AZ EKSTRA 20 MİLYON TL DAHA OLACAK”

Başkan Çolakoğlu, ligin 2. yarısında da primler dahil olmak üzere en az 20 Milyon TL civarında bir bütçenin kendilerini beklediğinin altını çizdi. “Başaracağız hedefimiz şampiyonluk” diyen Çolakoğlu, kulübe karşılıksız bağış yapan isimlerin çoğalması gerektiğini vurgulayarak, her seferinde aynı isimlere maddi olarak yüklenmenin sürdürülebilir olmadığını hatırlattı.

“HAZİRAN’DAKİ KONGREDE ADAY OLMAYACAĞIM”

Ligin ardından Haziran ayında yapılacak olağan kongrede aday olmayı düşünmediğini belirten Çolakoğlu, “Çoluğunun çocuğunun rızkını, vaktini, enerjisini bu denli bu kulübe vermek herkesin harcı değildir. Benim bir projem var: 100 Silivrispor sevdalısı birleşelim, herkes 1’er Milyon TL versin, Silivrispor Süper Lig’e çıksın. Ben hazırım.” dedi.