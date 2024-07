Erhan: Zafer Partisi, Atatürk'ün izinde olan tek fikir partisidir

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan, Silivri İlçe Başkanı Esin Akıncı Yokuş ve ilçe yöneticileri ile Silivri Muharip Gaziler Derneğinde Başkan Adnan Gürcan ve dernek üyesi gazilerimizle bir araya geldi.

ERHAN: ZAFER PARTİSİ, ATATÜRK'ÜN İZİNDE OLAN TEK FİKİR PARTİSİDİR

Erhan burada yaptığı konuşmada, “Atatürk'ün izinde, Türk milletinin varlığının devamını sağlamak için genel başkanımızın yanında gazilerimizi bir araya getirdik. Bu dava için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu ülkede Kuvayı Milliye hareketi olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Genel başkanımız, Türk milletinin varlığının devamını sağlayacak olan bir liderdir. Zafer Partisi, Atatürk'ün izinde olan tek fikir partisidir ve bu nedenle halkımız çok mutlu.



“İKTİDAR REJİMİ BU KAYNAKLARI SIĞINMACI VE KAÇAKLARA HARCIYOR”

Çünkü, Türk milleti artık kendi ülkesinde beşinci ya da altıncı sınıf vatandaş haline gelmiş durumda. Her konuda sizlerin verdiği vergilerle almanız gereken maaşları ve gazilik maaşlarını alamazken, iktidar rejimi bu kaynakları sığınmacı ve kaçaklara harcıyor.

“TÜRK VARLIĞI VE KÜLTÜRÜ İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Bizim ışığımız bir çift mavi göz ve önümüzde sizlerin yaptığı gibi büyük bir yolculuk var. Türk varlığı ve kültürü için yola çıktık. Siz de bu fikrin arkasında Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda çalışıyorsunuz ve bu beni onurlandırıyor.



“BU ÜLKEDE ALTINCI SINIF VATANDAŞ OLMAMALIYIZ”

Gaziler Derneği'ne ne zaman gelsem çok etkileniyorum. Oğuz Kalelioğlu heykeli dikilesi bir yüzbaşı ve kurmay albay olarak tanıdığım, çalıştım. Atatürk'ün yaptığınız mücadeleyi halen sürdürüyor olmanız çok değerli. Bizim için her zaman ve her yerde mücadele ediyorsunuz. Bu ülkede altıncı sınıf vatandaş olmamalıyız. Çocuklarımızın bize hakkını helal etmesini sağlamak için tüm zorlukları aşacağız. Bu mücadeleye devam edeceğiz ve sizlerden tek isteğim, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını ve vatanını menfaatlerimizin üstünde tutarak, dik durmanızdır” dedi.



“BEDELLERİ ÖDEYENLERLE BİRLİKTE HAKLARIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ”

Muharip gazilerimize seslenen Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan, “Sizler Kuvayı Milliye'nin komutanları, öncülerisiniz. Bu milleti yalnız bırakmayın. Hepimiz bir şekilde bedel ödedik ve bu bedelleri ödeyenlerle birlikte haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Her alanda halkımızı bilgilendireceğiz. Genel başkanımızın her platformda belirttiği gibi, uluslararası hukuk ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre vatandaşlık hakkı tartışmalı olanları askere almak için girişimlerde bulunuyorlar. Ancak biz, Atatürk'ün izindeyiz ve Türk milletinin ferdi olmayan hiç kimse harp okullarında ya da astsubay okullarında okutulmamalı ve asker olarak alınmamalıdır.”

Gazi hakları ve talepleri ile ilgili konuşan Erhan, “Bu ülkenin bekası için toplumsal farkındalık yaratmamız lazım. Genel Başkanımız Ümit Özdağ ve genel merkezdeki liderler bu raporları hazırlamıştır. Onlarla temasa geçip genel başkanımıza bilgi vereceğiz. İstanbul ile sınırlı kalmamalı, bütün Türkiye'nin ses getirecek olaylar yaratmalıyız” diyerek isteklerinin takipçisi olacaklarını belirtti.