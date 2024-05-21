Cami girişine yapılacak trafo merkezi krize neden oldu

Silivri Yeni Mahalle 7052 Sokak’ta BEDAŞ ekiplerince başlanan trafo kurulumu, yapımı yeni tamamlanan caminin otopark alanına olunca kriz çıktı. Elektrik trafosunun caminin girişine konumlandırılacak olması bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Silivri Belediyesi ve İlçe Müftülüğü gibi kurumların onay verip vermediği bilinmezken, yakın bir noktada bulunan trafonun ise neden kullanılmadığı merak konusu.

Silivri Yeni Mahalle 7052 Sokak’ta (TEM Bağlantı yolu Sarallife karşısında) yapımı yeni tamamlanan caminin giriş bölümüne BEDAŞ ekiplerince trafo merkezi kurulacağı öğrenildi. Kamu alanına düşünülen ancak caminin tam önünde planlanan bu çalışma bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Yeni trafo için BEDAŞ ekipleri yol kazıma işlemi gerçekleştirirken, yerin cami girişi olması şaşkınlık yarattı. Bir süre önce tamamlanan ve açılış için gün saydığı öğrenilen caminin ana giriş kapısı önüne ve otopark alanına, tüm ihtişamını bozacak şekilde elektrik trafosu yapılıyor.

Var Olan Trafo Neden Kullanılmıyor?

Bölgede bulunan birçok konut projesini hayata geçiren çeşitli inşaat firmaları, enerji ihtiyacını yalnızca 50 metre uzaklıkta olan bir trafo köşkünden karşılamışken, cami girişine yeni bir trafo binası yapılmasına kimlerin izin verdiği ve neden böyle bir karar alındığı soru işareti yaratıyor.

Diğer yandan mevcut trafonun güç artırımı ile ihtiyaca cevap verebileceği de belirtiliyor.

İzinler ve Onaylar Nereden Alındı?

Bölge halkı, caminin ana girişine böyle bir trafonun konulacak olmasına veya izin verilmesine kimlerin onay verdiğini sorguluyor.

BEDAŞ bu işin neresinde? Silivri Belediyesi bu projeyi nasıl onayladı? Bölgede birçok hazine arazisi bulunmasına rağmen cami girişine elektrik trafosu konulması planını kim yaptı?

Cami bağışçısı veya müftülüğün görüşü alındı mı?