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- Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencileri Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'ni Ziyaret Etti
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencileri Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'ni Ziyaret Etti
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğrencileri, Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek tarım alanındaki yenilikçi çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu.
Ziyaret sırasında öğrencilere, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, öğretim üyeleri ve Silivri Önder Çiftçi Üretici Birliği Başkanı Metin Oral eşlik etti. Prof. Dr. Başer ve öğretim üyeleri, merkezde yürütülen tarımsal faaliyetler ve araştırmalar hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler sundu. Metin Oral ise Silivri'deki üreticilerin deneyimlerini paylaşarak, sektörde karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları hakkında değerli bilgiler aktardı.
Öğrenciler, ziyaret boyunca teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirme imkanı buldular. Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmaların sektöre olan katkılarını yerinde görerek, gelecekteki meslek hayatlarına yönelik önemli deneyimler edindiler.