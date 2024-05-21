Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencileri Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'ni Ziyaret Etti

Ziyaret sırasında öğrencilere, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, öğretim üyeleri ve Silivri Önder Çiftçi Üretici Birliği Başkanı Metin Oral eşlik etti. Prof. Dr. Başer ve öğretim üyeleri, merkezde yürütülen tarımsal faaliyetler ve araştırmalar hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler sundu. Metin Oral ise Silivri'deki üreticilerin deneyimlerini paylaşarak, sektörde karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları hakkında değerli bilgiler aktardı.

Öğrenciler, ziyaret boyunca teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirme imkanı buldular. Silivri Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmaların sektöre olan katkılarını yerinde görerek, gelecekteki meslek hayatlarına yönelik önemli deneyimler edindiler.