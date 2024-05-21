Silivri'de 22-23 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Olacak

2024-05-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET BİRCAN, ARSA, AYDIN DİRİK, BARBAROS, BEDESTEN, BERHAN, BETÜL ÇIKMAZI, DEĞİRMENCİ ADİL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, EKİN, ENVER ARSLAN, GÜNDOĞDU, HACI CEMİL UMUÇ, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALUK ÖZDEN, HALİM ULUŞAHİN, IŞIL, KADİR, KATKI, KAYNAK, MECLİS, MENEVİŞ, MUSTAFA KIZILTAN, OLTAN, PEMBEGÜL, PINAR, SAZLIDERE, SİYAMİ KÖYLÜ, TANDOĞAN, TURGUT ÖZAL, UTKU, YAĞMUR ÇIKMAZI, YELKEN ÇIKMAZI, ÇALIKAĞA, ÇAĞAN, ÇELİK, ÜLKÜ, İLKEM sk / SEMİZKUMLAR mah SEFALI sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-22 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah CENNET sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-22 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah TİBET sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-22 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, ALSANCAK, BAĞDAT, BOZOVA, CAHİT ARF, DİLŞAD, ECEABAT, GENÇOSMAN, GÖKÇEADA, GÜZELYURT, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, NURHAN, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇELİKHAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-23 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GİRAY, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, LİRİK, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-23 13:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSUN, BATURAY, EKREM, ERKAM, ERİM, SEYDİ ALİ REİS, YEKTA, ÇİĞDEMLİ, ÖZGÜVEN, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 23/05/2024 13:00:00 - 23/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.