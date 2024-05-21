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- AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı Ziyaret Etti
AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı Ziyaret Etti
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, Silivri Belediyesi Meclis Üyeleri Celalettin Yazıcı, Abdullah Salim Çavdar, Semanur Kepenek, Dorukhan Enes Kocabaş ve Harun Çelik ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, Silivri Belediyesi Meclis Üyeleri Celalettin Yazıcı, Abdullah Salim Çavdar, Semanur Kepenek, Dorukhan Enes Kocabaş ve Harun Çelik ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, Turgay Çolak'tan Silivri'de yapımı devam eden Geçiş Projesi ve projenin ilerleyişi hakkında detaylı bilgi alındı. Çolak, projenin mevcut durumu ve gelecek aşamaları konusunda kapsamlı açıklamalar yaptı.